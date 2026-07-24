Bakan Tekin Erzurum Milli Eğitim Akademisindeki öğretmen adaylarıyla buluştu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Değişen bu kadar çok şeyin içerisinde öğretmen yetiştirme sürecimizde eğer adım atmazsak, programlarımızı, müfredatımızı sık sık revize etmezsek eğer çağı yakalayan, çağı ıskalamadan çocuklara, gençlere çağın değerlerine uygun eğitim veren bir eğitim-öğretim altyapısı oluşturma imkanımız yok." dedi.

Bakan Tekin, Erzurum Milli Eğitim Akademisinde eğitim gören öğretmen adaylarıyla buluşmasında, öğretmenlik mesleğinin çok önemli bir sorumluluk olduğuna işaret etti.

Öğretmenin, içinde bulunulan çağda bilgiyi aktaran aktör olmanın çok ötesine geçtiğini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda toplumda muhatap olduğu kişiler arasında karakter inşa eden, istikamet gösteren, bir neslin hayata bakışını şekillendiren bir rehber halini aldı. Bir sınıfta kurulan her bir cümle geleceğin Türkiye'sinde karşılık bulacak. İçinde bulunduğunuz, oturduğunuz bir ortamda kullanacağınız her bir cümle bu ülkenin geleceği açısından birileri tarafından örnek alınacak. Dolayısıyla bugün attığınız her adım, yarının bilim insanlarında, yarının mühendisinde, sanatçısında, kanaat önderinde, devlet insanında velhasıl bu milletin, bu ülkenin kaderinde söz sahibi olacak."

Bakan Tekin, "Dünyanın farklı ülkelerinde yaptığımız eğitim bakanları toplantısında dünyanın her ülkesindeki eğitim bakanı öğretmen yetiştirme sürecini yeniden ele alacak adımlar peşindeler. Milli Eğitim Akademisi de ülkemizde böyle bir ihtiyaçtan doğdu. Öğretmenlik mesleğini güçlü bir hazırlık süreciyle buluşturmayı hedefledik. Osmanlı'dan itibaren bakarsanız Türkiye'de öğretmen yetiştirme süreci eğitim-öğretime katılım, eğitim-öğretimin niteliği arttıkça bilhassa yükseköğretim mesafesinde diplomalarda farklılıklar ortaya çıkmaya başladıktan sonra belirli aralıklarla değişmiştir. Erzurum'daki Hizmet İçi Eğitim Merkezi de akademinin uygulama merkezi haline dönüştürdük ve sınıf öğretmenlerimizin buranın kapasitesi ölçüsünde alabildiğimiz arkadaşımızı burada değerlendirmek üzere bir planlama yaptık. Şu an 502 öğretmen adayımız burada sınıf öğretmeni olarak aramıza katılmak üzere eğitimlerini alıyor." diye konuştu.

"Detaylı bir eğitim sürecini burada hep beraber yaşayacağız"

Bakanlık olarak 2024 yılında yasalaşan kanunla Milli Eğitim Akademisini hayata geçirdiklerini anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Burada aldığınız eğitimde Milli Eğitim Bakanlığının 12 yıllık zorunlu eğitim artı okul öncesi eğitim ile beraber yaklaşık 13 yıllık periyot içerisinde hayata geçireceği programlarla ilgili bir destek niteliğinde biz ne yapmaya çalışıyoruz, niçin yapmaya çalışıyoruz? Uygulamanın içerisinden olan ve ayrıca teorik olarak bu konularda çalışan akademisyen arkadaşlarımızla beraber bunu sizlere detaylı bir biçimde anlatma zorunluluğumuz vardı. Burada yaklaşık bir yıl sürecek olan eğitim öğretim sürecinde önemsediğimiz başlıklardan bir tanesi bu. Buradan ayrılıp öğretmen olarak okullarda başladığınızda Milli Eğitim Bakanlığının hangi parametrelerden hareketle ne yapmak istediği, o yapmak istediği şeye yönelik hayata geçirdiği programların nasıl uygulanacağına dair çok detaylı bir eğitim sürecini burada hep beraber yaşayacağız."

"Okullarımızdaki teknolojik altyapıyı 2-3 yılda bir değiştirdiğimiz programlar var"

Tekin, Türkiye'deki eğitim-öğretimin hem fiziki hem teknolojik hem de insan altyapısını geliştirip eğitimin niteliğini artırmanın bakanlığın ana işlevi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Buna odaklanmamız gerekiyor. Bundan 30 yıl önce çok ideal çözümler olabilir bunlar ama hayatın çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşıyoruz hep beraber. Toplumsal yaşamımızın her anı çok hızlı değişiyor. Lisans eğitimine başladığınız yıllardaki kıyafetlerinize bakın, bir de şimdiki kıyas, moda algısı açısından 4 yılda bir anda Türkiye'de birçok şey değişiyor. Değişen bu kadar çok şeyin içerisinde öğretmen yetiştirme sürecimizde eğer adım atmazsak, programlarımızı, müfredatımızı sık sık revize etmezsek eğer çağı yakalayan, çağı ıskalamadan çocuklara, gençlere çağın değerlerine uygun eğitim veren bir eğitim-öğretim altyapısı oluşturma imkanımız yok. Bakın bizler okul binalarımızın mimari projelerini belirli aralıklarla değiştiriyoruz çünkü okullardaki ihtiyaçlarımız değişiyor. Okullarımızdaki teknolojik altyapıyı 2-3 yılda bir değiştirdiğimiz yazılımlar, programlar var. 3 yıl önce hayata geçirdiğimiz program 3 yıl sonra bir anda demode hale geliyor ve kullanılmaz hale geliyor. Tablo böyleyken insan kaynağı konusunda eğer adım atmazsak eğitimin niteliğini artırma imkanımız da yok."

Bakan Tekin, "Dolayısıyla Milli Eğitim Akademisinin ikinci önemli alameti farklı okul türlerinde 600 saati bulan uygulama eğitimini inşallah meslekte bir ömür geçirmiş duayen öğretmen arkadaşlarımızla beraber sizler bu süreci yürüteceksiniz. Mesleğe başladıktan sonra da belirli periyotlarla Milli Eğitim Akademisinde bu bahsettiğim realiteden hareketle biz hizmet içi eğitimleri devam ettireceğiz. Dolayısıyla Milli Eğitim Akademisinin ikincil misyonu sadece öğretmen adayları değil, mevcut öğretmen arkadaşlarımızın da beşer yıllık periyotlarla kendilerini yeniledikleri, bilgilerini güncelledikleri, metodolojilerini gözden geçirdikleri programları da yine Milli Eğitim Akademisinde organize edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA