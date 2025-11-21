Haberler

Bakan Tekin, Diyarbakır'daki Yuvacık İlkokulunu Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mardin'e giderken Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Yuvacık İlkokulunu ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Bakan Tekin, eğitim konularında fikir alışverişinde bulundu.

Bir dizi program için Mardin'e giden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yol güzergahında Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Yuvacık İlkokulunda öğretmen ve öğrencilerle görüştü.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yol güzergahımız üzerinde bulunan Çınar Yuvacık İlkokulumuzu ziyaret ettik. Öğrencilerimizle sohbet ederek heyecan ve mutluluklarına ortak olduk. Değerli öğretmenlerimizle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. Sevgili öğrencilerime derslerinde başarılar, evlatlarımıza eğitim yolculuklarında rehberlik eden kıymetli öğretmenlerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR

