Bakan Tekin, Diyarbakır'daki Yuvacık İlkokulunu Ziyaret Etti

Bir dizi program için Mardin'e giden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yol güzergahında Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Yuvacık İlkokulunda öğretmen ve öğrencilerle görüştü.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yol güzergahımız üzerinde bulunan Çınar Yuvacık İlkokulumuzu ziyaret ettik. Öğrencilerimizle sohbet ederek heyecan ve mutluluklarına ortak olduk. Değerli öğretmenlerimizle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. Sevgili öğrencilerime derslerinde başarılar, evlatlarımıza eğitim yolculuklarında rehberlik eden kıymetli öğretmenlerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR