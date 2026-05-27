Milli Eğitim Bakanı Tekin, bayram namazını memleketi Erzurum'da kıldı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Tekin, bayram namazını memleketi Erzurum'da kıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Erzurum'da bayram namazı kılıp vatandaşlarla bayramlaştı. Bakan Tekin, çocukların gelenek, örf ve milli-manevi değerlere sahip çıkacak şekilde yetişmesi için çaba gösterdiklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın geleneklerimize, örfümüze, değerlerimize, milli ve manevi hasletlerimize sahip çıkacak şekilde yetişmesi için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Erzurum'a gelen Bakan Tekin, Uzundere ilçesi merkezindeki Çarşı Camisi'nde bayram namazını kılıp, vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakan Tekin, bayramlaşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, gelenekte olduğu gibi bayram sevinci ve heyecanını dost, akraba ve büyüklerle yaşamak üzere memleketine geldiğini söyledi.

Bu vesileyle büyükleriyle bayramlaşacağını bildiren Tekin, "Bizim örfümüzde, geleneklerimizde kurban, Kurban Bayramı, milli ve dini bayramlar birliğimiz, beraberliğimiz, toplumsal dayanışmamız ve yardımlaşmamız için çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın geleneklerimize, örfümüze, değerlerimize, milli ve manevi hasletlerimize sahip çıkacak şekilde yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu tür özel günleri de bu hasletlerin gelecek kuşaklara aksettirilmesi açısından çocuklarımıza örnek olacak şekilde davranmamız gerekir." dedi.

"Tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum"

Birlik, beraberlik ve barış temennisinde bulunan Tekin, şunları kaydetti:

"Bugün küslüklerin, dargınlıkların, kırgınlıkların ortadan kalktığı, toplumda barışın, huzurun, yardımlaşmanın, dayanışmanın egemen olduğu, olması gerektiği bir gün bizim açımızdan. İnşallah ülkemizde, birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılacak ve güçlendirecek güzel bir bayramı hep beraber yaşarız. Dünyada da barışın, insan haklarının, demokrasinin egemen olduğu, insan hakları ihlallerinin son bulduğu, savaşların son bulduğu bir dünyayı hep birlikte inşallah inşa ederiz. Tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Birliğimize, beraberliğimize sahip çıkacak şekilde bugünü idrak etmemizi herkesten istiyoruz. İnşallah hep beraber güzel bir bayramı yaşarız."

Bayramlaşma programına, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Uzundere Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf
