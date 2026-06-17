Bakan Tekin: 2025-2026'da 750 bin sınıfta ders yaptık, fiziki altyapıda dünyaya örnek olduk

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa'da yaptığı açıklamada, "2025-2026 eğitim-öğretim yılında 750 bin sınıfta ders yaptık. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Fiziki altyapı itibarıyla, gerçekten, Türkiye'de dünyaya örnek gösterilecek bir altyapıyı sağladık" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli programları için geldiği kentte Bursa Valiliği'ni ziyaret etti ve İl Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Osmangazi ilçesindeki Ahmet Çabuk Ortaokulu'nda 'Açık Hava Sınıfı' etkinliğine katılıp, okulda incelemelerde bulunan Bakan Tekin, Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Olgunlaşma Enstitüleri katkılarıyla hazırlanan, Anadolu'nun tanınan ve saklı peynirlerinin, geleneksel üretim bilgisinin, yerel adlandırmaların, coğrafi işaret verilerinin, kültürel anlatılarının kayıt altına alındığı ' Türkiye'nin Peynir Kültürü: Lezzet ve Kültürü Buluşması'na katıldı. Bakan Tekin'e, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Milletvekili Osman Mesten, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

'TÜRKİYE'DE ÖRNEK'

Bakan Yusuf Tekin, Bursa'da yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2002'de öğrencilerin 350 bin sınıfta ders gördüğünü belirterek, "Bunların yaklaşık yarısı ekonomik ömrünü tamamladığı için boşaltılmış, yıkılmış, yıkılıp yeniden yapılmış olabilir. Böyle düşündüğümüzde yaklaşık 200 bin derslik var, 2002 öncesinden kalan. Şu an 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 750 bin sınıfta ders yaptık. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Fiziki altyapı itibarıyla gerçekten Türkiye'de dünyaya örnek gösterilecek bir altyapıyı sağladık" ifadelerini kullandı.

'KÜLTÜRLERİN OLUŞUMUNDA ÇOCUKLARIN OYUNLARI ÇOK ÖNEMLİ'

Öğrencilerin yetişmesinde önemli noktalara değinen Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Dünyanın her tarafında okullar ve müfredat, bu anlamda milli şuur oluşturmak açısından bir referans olarak kullanılır. Bununla ilgili bir sürü literatürden bahsetmek mümkün. Bunu yapmanın bazı yolları var. Bunlardan bir tanesi müfredatı değiştirip, müfredatı bu şekilde revize etmek. Bu bir başlangıç ama tek başına müfredat bunun için yeterli değildir. Çünkü o milli şuurun oluşmasında müfredat dışında başka etkenler de devreye girmeli. Mesela yine bu anlamda ulusların, milletlerin kendi geleneklerinin, kültürlerinin oluşumunda çocukların oynadıkları oyunların çok önemli, özel bir yeri var. Her ülkenin kendi geleneklerine göre çocuklarına oynattıkları oyunlar var. Çocuklar oynadıkları oyunlarda sizi siz yapan değerlerinizi, önemsediğimiz değerleri, vatanseverlik, yardımlaşma, dayanışma gibi değerleri sizin perspektifinizle alırlar, kazanırlar. Siz kendi çocuklarınıza dünyanın başka bir ülkesindeki çocukların oynadığı oyunu oynatırsanız eğer çocuklar başka bir referansla büyür."

'YEMEK KÜLTÜRÜMÜZ, ARABESK ÖGELERLE ÖRTÜLMEYE BAŞLANDI'

Kültür aktarımının önemli unsurlarından birinin de yemek kültürü ve sofra adabı olduğuna dikkat çeken Bakan Tekin, "Anadolu insanı, insanlarımız, Türkiye'yi görmeye gelenler, Anadolu'ya gittiğinde yöresel yemeğin literatüre uygun bir biçimde yapıldığına dair yerel bir akreditasyon mekanizması niye olmaz? Bu yemeklerin nasıl hazırlandığı ve nasıl servis edildiği, bu kültürün oluşumunda çok önemli bir unsur. Ben arkadaşlarımdan bunu da rica ettim. Bunu da yapmak istiyoruz. Bir akreditasyon mekanizması oluşturalım, Anadolu yemekleri nasıl, niçin, hangi günlerde, hangi amaca matuf olarak yapılır? Hangi toplumsal boşluğu doldurur? Nasıl servis edilir? Bunlar literatüre geçsin. Bursa'dan arabasıyla yola çıkan bir ailemiz, bir ile gittiği zaman buraya ait yemeği, buraya ait kültürle beraber doğru şekilde pişiren, doğru malzemeyle, doğru zamanda servis eden restoranları da hizmet veren yerleri de akredite edelim istiyoruz. Maalesef yemek kültürümüz, arabesk ögelerle örtülmeye başlandı" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, 7 ilde açılan gastronomi okullarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Anadolu'da herhangi bir yere gittiğiniz zaman yemeğin tarifini sorduğunuzda bir bakıyorsunuz Türkiye ile hiç alakası olmayan başka bir şey enjekte edilmiş yemek tarifine. Bu, kültürün ortadan kaybolması demek. Bu literatürün oluşması adına şu anda 7 ilimizde gastronomi okulları açmaya başladık. İstanbul'daki okulumuz eylül ayında bitmiş olacak, öğrenci almaya başladık. Erzurum'daki okulumuz öyle. İzmir'de, Antalya'da, Kayseri'de, Gaziantep'te, Hatay'da bu okulları yapacağız inşallah. 7 bölgede bölgesel yemeklerin hazırlanışını hem literatüre, kayda geçiren hem de bunun servisini, hizmetini yapan bir mekan."

'472 ÇEŞİT PEYNİR, ANADOLU'NUN DEĞİŞİK YERLERİNDEN DERLENDİ'

Üniversite yıllarında bir gazetede, 'Fransa'da çiftçiler parlamentoyu bastı' şeklinde bir haber okuduğunu aktaran Bakan Tekin, haberin içeriğinin Fransa'da parlamentoda, pastörize sütten peynir yapımını mümkün kılan yasal düzenlemenin tartışıldığını, buradaki köylülerin, "Fransız peynirleri pastörize sütten yapılmaz" diye ayaklandığını anlatarak, "Birkaç farklı kurum ve kuruluşla konuştum. Çok arzu ettiğimiz noktaya gelemeyince ben kendi adıma Anadolu'da dolaştığım illerde gördüğüm, farklı peynirlerin reçetelerini yapan kişilerden alıp, derlemeye başladım. Yaklaşık 10-15 yıldır süren bir süreç. Kayıtlarım oluştu. Sonra 2023'te Milli Eğitim Bakanı olunca Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürümüzden bu peynirlerin bir literatürünün oluşturulmasını, bunun Türk kültürüne hizmet açısından önemli olduğunu düşündüm ve kendilerinden rica ettim. Yaklaşık 472 çeşit peynir, Anadolu'nun değişik yerlerinden derlendi" dedi.

ÇINAR AĞACININ ALTINDA TÜRKÜ SÖYLEDİ

Okul bahçesindeki çınar ağacının altında Onur Şan'ın söylediği türkülere eşlik edip çay içen Bakan Tekin, 'Türkiye'nin Peynir Kültürü Sergisi'ni de gezip, peynirlerin tadına baktı. Sergi salonunda, Türkiye peynir çeşitliliğini gösteren maya alanı, Türkiye'nin peynir kültürü kataloğu, dijital Türkiye peynir haritası, saha araştırmalarından oluşan fotoğraflar, belgesel gösterimi, tadım alanları ve uygulamalı atölye çalışmaları yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı