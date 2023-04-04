Bakan Soylu, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitrakis ile buluştu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitrakis, Hatay'da bir araya geldi. Bakan Soylu, "Depremin ilk günlerinde 133 Yunanistan arama kurtarma ekibi bu, zor zamanda burada bizimle birlikte oldu. Ardından 700'ü aşkın Türkiye'ye çadır gönderdiler. Yunanistan'a, Yunan halkına ve hükümetine teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı. Yunan Bakan ise "İlgimi çeken bir hususta Türk devletinin, Türk hükümetinin harekete geçme hızıydı. Bu dünyada bile çok nadir görülen bir afet sonrasında 2 aydan kısa bir sürede bulunan geçici çözümler, takdire şayan" dedi.

AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitrakis ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, baş başa görüşme yaptıktan sonra açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Depremin ilk günlerinde 133 Yunanistan arama kurtarma ekibi bu, zor zamanda burada bizimle birlikte oldu. Ardından 700'ü aşkın Türkiye'ye çadır gönderdiler. Bu konularda hem ülkemiz, milletimiz ve depremzedeler adına Yunanistan'a, Yunan halkına ve hükümetine teşekkürlerimizi iletiyoruz, sağ olsunlar. Bugün de Yunanistan Göç ve İltica Bakanı aynı zamanda bakan yardımcımız İsmail Bey ile (Çataklı) beraber havadan ve diğer deprem alanındaki tetkiklerini gerçekleştirdiler. Yunanistan halkının bize geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ilettiler, bundan sonra yapabilecekleri destekleri beraber değerlendirdik. Tabi gördükleri manzaradan da etkilendiler. Biz de kendilerine 58 gündür nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldığımızı ve burada neler yapmaya çalıştığımızı bu vesileyle bilgilendirdik. Aynı zamanda dünyanın birçok ülkesinden bu destekler ve yardımlar geldi. Huzurunuzda tekrar bu insani yardımların tamamına burada bir kez daha şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz" dedi.