Bakan Soylu: 'Erdoğan'a bu ülkeye ve geçmişteki vesayet sistemine karşı çıkarak sahip çıktınız'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gezi olaylarını yaptılar her yeri yakıp yıkmak istediler geri durmadınız. Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız. 17-25 Aralık'ı FETÖ sahtekarları yaptı geri durmadınız. Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız. 6-8 Ekim olaylarını yaptılar, Recep Tayyip Erdoğan'a bu ülkeye ve geçmişteki vesayet sistemine karşı çıkarak sahip çıktınız. 15 Temmuz'da çıplak ellerinizle beraber bu ülkede darbelerin nasıl mağlup edeceğiniz gösterdiğiniz." dedi.

Yüreğir Kültür Merkezi'nde AK Parti Adana 103. İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve AK Parti milletvekilleri ile çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ülkede terörle mücadele yapılmak istendi. İnsansız hava aracı istendi, bu ülkede predatör istendi, Amerika'dan yardım edin terörü boğalım, hani biz ittifakız müttefikiz bize yardımcı olun destek olun, dediler. Onurumuzla gururumuzla oynadılar. Bir ülkeyi, bir milleti, bir Anadolu coğrafyasını 600 yıl bütün dünyaya hakkaniyet götüren, hiçbir yerde sömürge olmayan sömürge yapmayan bu milleti ezmek istedikçe ezdiler. Döndüler rahmetli Mendres'e hakaret ettiler. Yetmedi Demirel'in eşine hakaret ettiler. Yetmedi, ilk kez bir Cumhurbaşkanının anlı secdeye gidiyor diye kendisini sevdiğimiz sempati beslediğimiz rahmetli Özal'a yapmadıklarını bırakmadılar. Yetmedi, rahmetli Erbakan'a neymiş Libya'ya gitmiş. Misafir ev sahibinin kuzusudur, çadıra davet etmişse çadıra gider. Bir çadırı rejim meselesi haline getirip alt üst etmeye çalıştılar. Başbakanlıkta hoca efendilere iftar verdi diye neredeyse Türkiye'yi tarumar etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar" diye konuştu.

"Her şeyimizle uğraştılar"

Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Her şeyimizle uğraştılar. Bu ülkenin insanı sabahlara gecelere kadar çalıştı etti, emekli oldu. Emekli maaşı alabilmek için akşamın saat altısında Ziraat Bankası önünde kuyruğa girmek zorunda kaldı; karda, yağmurda, çamurda. Hep gazetelerde okuduk, bize bunları hep çektirdiler, emekli maaşı sırasındayken kalp krizi geçirdi, öldü diye, dondu ve öldü diye bunların her birini yaşadık. Bize şunu hissettirmeye çalıştılar, biz olmadan size hiçbir şey yapmayız, kararı biz veririz. Sizin sahibiniz biziz, sizin bizim dışımızda adım atanınıza da hakaret eder iftira ederiz. Rezil rüsva ederiz, doğru yanlış önemli değil perişan ederiz, dediler. Bunların her birini yaptılar. Recep Tayyip Erdoğan'a da aynısını yaptılar. Bu salona Sayın İl Başkanımızı davetiyle bir tek şey için geldim. Eğer gelmeseydim, ülkeme, milletime, kendime eksiklik yapmış olurdum. Allah sizden razı olsun, bir gün olsun geri durmadınız."

"Erdoğan'a bu ülkeye ve geçmişteki vesayet sistemine karşı çıkarak sahip çıktınız"

Bakan Soylu, "27 Nisan'ı yaptılar korkutmaya çalıştılar geri durmadınız, Gezi olaylarını yaptılar her yeri yakıp yıkmak istediler geri durmadınız. Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız. 17-25 Aralık'ı FETÖ sahtekarları yaptı geri durmadınız. Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız. 6-8 Ekim olaylarını yaptılar, Recep Tayyip Erdoğan'a bu ülkeye ve geçmişteki vesayet sistemine karşı çıkarak sahip çıktınız. 15 Temmuz'da çıplak ellerinizle beraber bu ülkede darbelerin nasıl mağlup edeceğiniz gösterdiğiniz. Ben danışma meclisine gelmedim, bir iradenin partinin teşkilatının önünde saygıyla eğilmeye geldim. Allah sizden razı olsun." ifadelerini kullandı. - ADANA