Bakan Soylu, deprem bölgesi için ihtiyaçları açıkladı

Deprem bölgelerine dönüşlerin başladığına dikkat çeken İçişler Bakanı Süleyman Soylu : "Vatandaşlarımızın seferberlik haline ilk gün ki gibi devam etmeleri en büyük muradımızdır. Birinci talep altını çizerek söylüyorum kuru gıda kolisidir. İkinci talep hijyen ve kişisel temizlik ürünleridir. Üçüncü ihtiyaç bahar geldi, yaz geliyor, kıyafete ihtiyaç var. Rica ediyoruz ikinci el giysiyi vatandaşlarımız buralara göndermesinler" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde bulunan AFAD Ana Lojistik deposunda inceleme yapıp koordinatör Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile sorumlulardan bilgi aldı. Soylu, daha sonra açıklamada bulundu.

Şehirdeki bütün yardımların geldiği toplandığı dağıtıldığı lojistik depo da olduklarını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Burada 400'e yakın arkadaşımız çalışıyor. Herkes seferber. Öncelikle bu çalışmayı yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Aynı zaman da ihtiyaçlar durmuyor. Özellikle geçici yaşam merkezlerine geçince elbette ki buradan istiflenen yardımlar depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Ancak ihtiyaçlar var. Aynı zaman da deprem bölgelerine dönüşler başladı. Biz bunu hissediyoruz. Gerek çadır talepleri ve günlük verdiğimiz yemekler sürekli artıyor" diye konuştu.

"Birinci talep kuru gıda kolisi"

İhtiyaçların her geçen gün arttığının altını çizen Bakan Soylu," Burada vatandaşlarımızın seferberlik halinde ilk gün ki gibi devam etmeleri en büyük muradımızdır. En büyük temennimiz, en büyük talebimizdir. Birinci talep altını çizerek söylüyorum kuru gıda kolisidir. İkinci talep hijyen ve kişisel temizlik ürünleridir. Bütün bunlar önümüzdeki sürecin en temel ihtiyacı olarak değerlendirilmektedir. Üçüncü ihtiyaç bahar geldi, yaz geliyor, özellikle evlerini barklarını bırakan vatandaşlarımızın şuanda geçici barınma merkezlerinde yaşayan vatandaşlarımızın veya kiraya çıkacak vatandaşlarımızın, çocukların özellikle bahar ve yazlık kıyafete ihtiyaç var. Rica ediyoruz ikinci el giysiyi vatandaşlarımız buralara göndermesinler. Daha sonraki ihtiyaçlarımız var. Takdir edersiniz ilk günlerde depremzedelerimiz çorba içtiler, bazen öğle yemeklerini öyle gerçekleştirdiler. Ama bizim görevimiz onları çadır ve geçici barınma merkezlerinde mümkün olduğunca standartlarını yükseltmek. Kahvaltı verdiğimiz yerler, veremediğimiz yerler var. Kahvaltılık ürün, çay şeker istiyoruz. Özellikle hayır sahiplerinden vatandaşlarımızdan bu tür destekler istiyoruz. Yine çocukların ve büyüklerin terlik eşofman ihtiyaçları var. Yine bunun yanı sıra ise en önemlisi ise çocuk, kadın ve erkek iç çamaşırı. Burada bu ihtiyaç biraz daha devam edecek gibi. Seferber olan vatandaşlarımızdan taleplerimiz bunlardır" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ