Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na tutuklanan İBB çalışanıyla ilgili zehir zemberek sözler: Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindeyiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalıştığı tespit edilen Şafak D. isimli şahıs geçtiğimiz günlerde İbb'de gözaltına alındı. Şafak D, ifadesinin ardından tutuklanmıştı.

İMAMOĞLU: 8 GÜN BEKLENİP ŞOV YAPILDI

Bu gelişmelerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," İbb'nin bunun hesabını vermesi lazım" ifadelerini kullandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Erdoğan'a yanıt olarak, "Önce 'terörist' yakalamak için neden 8 gün beklenip, şov yaparak yakalama yapıldığının izahını isteyin. Ardından da tıpkı MOBESE servisi gibi bu görüntülerin de Emniyet'ten yandaş gazetecilere nasıl servis edildiğini sorgulayın" dedi.

BAKAN SOYLU: DEMEDİ DEMEYİN

Bu sözlerin ardından Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbullu 3 yıldır yanan, şoförsüz yürüyen araçları; kar altındayken balıkçıda kalkan yiyen, işinden çok tatilde olan beceriksizleri gördü. 3 yıldır İstanbul'da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı! Devlet de Millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez. Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir. Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız. Demedi demeyin…" ifadelerini kullandı.