Bakan Şimşek: Geleceğin Tehditlerine Karşı En Büyük Silah Eğitim

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelecekte oluşabilecek tehditlere karşı en etkili silahın eğitim olduğunu belirterek, "Etrafımıza baktığımızda insanlık adına bütün değerleri yol eden, vicdanın kalmadığı soykırım ve zulmün hüküm sürdüğü bölgeler var. Dolayısıyla böyle bir dünyada gelecekte karşı karşıya kalacağımız tehditlere karşı durabilmemiz için en büyük silahımız eğitimdir" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Akkent Kongre Merkezi'nde Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale Gezileri Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Programda Bakan Şimşek'in yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, milletvekilleri, kurum müdürleri ve öğrenciler yer aldı.

Programda konuşan Bakan Şimşek, Şahinbey Belediyesinin son 10 yılda Çanakkale'ye 253 bin genci göndererek, Çanakkale ruhunu hissetmelerine olanak tanıdığını ifade etti. Dünyada yaşanan çatışma ve savaşların normale döndüğünü dile getiren Bakan Şimşek, "Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık çatışmalar, savaşlar, belirsizlikler maalesef yeni normale dönmüş. Artık etrafımıza baktığımızda insanlık adına bütün değerleri yok eden, vicdanın kalmadığı, soykırım ve zulmün hüküm sürdüğü bölgeler var. Dolayısıyla böyle bir dünyada gelecekte karşı karşıya kalacağımız tehditlere karşı güçlü şekilde durabilmemiz için en büyük silahımız tabi ki eğitimdir. Mücadele edebilmemiz için fizik, kimya, matematik gibi temel bilimlerde başarılı olmamız lazım. Bugün hava savunma sistemlerini konuşuyoruz. Hava savunma sistemleri tamamen matematik ve fizik. Tehditlere karşı en büyük kaynağımız güvencemiz gençlerimizdir. Esas olan değerler eğitimidir" dedi.

'ÜLKEMİZDE FIRSAT EŞİTLİĞİ VAR'

Çocukluğunun elektrik olmayan bir köyde tek odalı bir evde geçtiğini hatırlatan Bakan Şimşek, Türkiye'de fırsat eşitliği olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün siz gençler çok şanslısınız. Benim çocukluk dönemlerin 1970'li yıllar o günlere göre çok şanslıyız. İmkanlar çok arttı. Bizim köyümüzde elektrik yoktu. 1980'li yılların ortasına kadar elektrik, yol, su yoktu. Suyu kuyulardan çekiyorduk. 1970'li, 80'li yıllara göre muazzam ilerlemeler kaydettik ama asıl anlatmak istediğimiz şey bu değil. Ülkemizde fırsat eşitliği var. Ben Türkçeyi ilkokula başlayınca öğrendim. Türkiye'de fırsat eşitliği olmasa benim gibi, kardeşleriniz bugün buraya gelemezdi. Sabırla çalışacağız. Nereden başladığınız önemli değil esas olan nereye yürüdüğünüzdür. Bunun için çok okumalıyız. Bilim inovasyon meraktan kaynaklanıyor. Ama mutlaka bol bol okumak gerekiyor. Kitaplardan bilimden besleneceğiz. Bunları yaparsanız gençler başarıların kahramanları olursunuz. Mutlaka bir yabancı dil öğrenmek gerekiyor. Bu bir beceridir. Mutlaka sporla sanatla uğraşmak gerek. Teknolojiye hakim olmak gerekiyor. Ama dijital müptela olmayalım, bağımlı olmayalım. Bugünkü aklım olsa hiç sosyal medyaya girmezdim. Sosyal medya hesabım var ancak ekonomik politikaları gelişmeleri yansıtmak için kullanıyorum. Buralarda zaman çok hızlı harcanıyor. Çok fazla zaman ayırmamak gerekiyor. Teknolojiye hakim olmak başka bir şey dijital bağımlılık başka bir şey. Dil öğrenirseniz ufkunuz gelişir. Bilgi çok esas olan değerlerdir. Esas olan değerlerimize sahip çıkalım. Çünkü bizi biz yapan aslında değerlerimizdir."

Konuşmalarının ardından Bakan Şimşek ve beraberindekiler öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Haber: Kadir GÜNEŞ- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA