Bakan Özhaseki Hatay'da, '22 Dönüşüm Ofisi'nin açılışını yaptı

HATAY'da '22 Yerinde Dönüşüm Ofisi'nin açılışı ve Emek Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün temel atma törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, fay kırıkları ve hatlarında yapıya izin vermeyeceklerini söyledi.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin büyük yıkıma uğrattığı Hatay'ın Antakya ilçesine gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, burada '22 Yerinde Dönüşüm Ofisi'nin açılışı ve Emek Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün temel atma törenine katıldı. Deprem gerçeğinin kabul edilmesi gerektiğini dile getiren Bakan Özhaseki, Türkiye'nin dünyanın en riskli 5'inci deprem ülkesi olduğunu aktardı. Geçen yüzyıl içerisinde bu coğrafyada 60'tan fazla depremden dolayı 130 binin üzerinde canın toprağa verildiğini dile getiren Özhaseki, son depremde de 680 bin konutun, 170 bin civarında da iş yerinin, deponun, ahır gibi birtakım varlıkların yok olduğunu kaydetti. Hasarları kaldıracaklarını ve bu yaraları saracaklarını ifade eden Özhaseki, "Allah izin verirse birçok evi de bir sene içerisinde bitireceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Tabii rezerv alanlarda bulabildiğimiz yerlerde TOKİ marifetiyle binlerce konutluk inşaata başladık. 180 bin civarında inşaatımızın ihalesi yapıldı. Birçok yerde inşaatlar hızla devam ediyor. Bir tarafta da bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Birincisi şu, özellikle bizim 850 bin konutluk bir rezerv alanımız yok. Hatay için düşünün, 294 bin civarında ya ağır hasarlı ya yıkılmış ya yıkılacak yapımız var. Bunların hepsini bir yere taşıyalım dediğimizde neresi var size göre? Böyle bir geniş alan? Ne yazık ki yok. Bir taraftan da insanların yaşamış oldukları bu bölgelerden, hatıralarının olduğu şu çevreden, her sabah ve akşam baktığında şu karşı dağları görmekten de uzak durmak istemiyorlar. Herkes yerinde, eğer zeminde bir sorun yoksa evini yeniden dönüştürmek istiyor." dedi.