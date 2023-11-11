Bakan Özhaseki'den muhalefet vekillerine 'deprem turisti' benzetmesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmeleri için sunum yaptı. Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri üzerinden CHP'li milletvekilleri ile tartışma yaşadı. Özhaseki, deprem bölgesine giden bazı belediyelere 'deprem turisti' benzetmesi yaptı ve 'selfie' çekip gittiklerini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmeleri için sunum yaptı. Bakan Özhaseki, sunum konuşmasının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. O anlarda Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri üzerinden CHP'li milletvekilleri ile tartışma yaşadı. CHP milletvekillerinin, CHP'li belediyelerin tüm gücüyle deprem bölgesinde olduğunu söylemesi üzerine Özhaseki, "Nüfusu milyonları aşmış bazı belediyeler var ki 'deprem turisti' gibi geldiler, görüntü verdiler, 'selfie' çektiler, bırakıp gittiler, benim sitemim de onlara, bunu söylemek benim hakkım." ifadeleriyle karşılık verdi.

"BAZI BELEDİYELER 'DEPREM TURİSTİ' GİBİ GELDİLER, GÖRÜNTÜ VERİP GİTTİLER"

Özhaseki, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmaları aktarırken deprem sonrasında hizmet için yardım eden tüm belediyelere teşekkür edip bazı belediyelere de tepki gösterdi. Deprem bölgesine giden bazı belediyelere 'deprem turisti' benzetmesi yapan Bakan Özhaseki, " İlk saatten itibaren bütün hükümet ayaktaydı, bakanlar oradaydı. Arkadaşlarımız orada aylarca çalıştılar. Orada birçok CHP'li belediye de vardı. Bunu da söyleyelim ama nüfusu milyonları aşmış bazı belediyeler var ki 'deprem turisti' gibi geldiler, görüntü verdiler, 'selfie' çektiler, bırakıp gittiler. Benim sitemim de onlara, bunu söylemek benim hakkım." ifadelerini kullandı.

"UYKUSU GELENLERİN UYKUSU KAÇTI"

Özhaseki, konuşmasının sık sık kesilmesi üzerine "Değerli arkadaşlar, siz konuşacaksınız, ben cevap vermeyecek miyim? Bitirene kadar sessizce bekleyin, saygılı olun." şeklinde konuştu. Komisyon görüşmelerinde yaşanan gerilimin ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'un komisyon üyelerini uyardı. Bakan Muş'un uyarısı sonrası Özhaseki, "Evet, iyi oldu ya, uykusu gelenlerin uykusu kaçtı arkadaşlar." dedi.

"SANKİ HERKES MELEKLER ORDUSU"

Kendisine tepki gösteren CHP milletvekillerinin, belediyelerin tüm gücüyle deprem bölgesinde olduğunu söylemesi üzerine Özhaseki, "Ya öyle bir konuşuyorsun ki, öyle bir takıntılı partililik yapıyorsun ki, sanki herkes melekler ordusu sizde, değil mi? Sen de gayet iyi biliyorsun."dedi. Özhaseki, gelen tepkilerin devam etmesi üzerine CHP milletvekillerine karşı, "Siz de biliyorsunuz gitmeyenleri, siz de biliyorsunuz tembelleri, artistik yapanları siz de biliyorsunuz. Senin vicdanın müsterihse, diyecek hiçbir şeyim yok. Vicdanın kurumuş senin, o yüzden müsterih olabilirsin." şeklinde konuştu.