Bakan Özhaseki: Değişimi anlayamazsak, durumumuz gittikçe kötüleşir (2)

BAKAN ÖZHASEKİ, AÇILIŞ PROGRAMINA KATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri'deki programları kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içinde yer alan ' Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi, Olimpik Kaykay Pisti ve Bisiklet Parkuru Açılış Programı'na katıldı. Millet bahçesinin yapım sürecinde yaşanan zorluklardan bahseden Bakan Özhaseki, "28 Şubat sürecinde kendi ordumuz, sivil iradeye, insanların seçmiş olduğu insanlara adeta düşman kesildi. 'Siz partilisiniz, siz karşı cenahlarsınız' diyerek, neredeyse selamı kestiler. Hatırlamak istemediğimiz, bir daha yaşanmasını bu ülkede asla arzu etmediğimiz sıkıntılı ortamlar oldu. Allah gerçekten bir daha göstermesin. 2012 yılında o dönemdeki garnizon komutanımızla yeniden çeşitli mesaiye geçip, 20 sene önce verdiğim dilekçeyi bulduk. İşe yeniden başladık. O günden bugüne kadar da yapılan sözleşmeler ile bir taraftan askeriye için güzel tesisler yapıldı. Bir taraftan da Kayseri halkının kullanacağı çok güzel mekanlar çıktı" dedi.

'ACI HATIRALAR YAŞANMIŞTIR'

Türk siyasi tarihi için çok partili dönemin önemine değinen Özhaseki, "1946 yılı neden unutulmaz? Türkiye'nin demokratik hayatında bir başka açıdan adeta uçuşa geçtiği dönemdir. Çok partili sisteme geçiştir. Eskiden her bir taraftan tek parti ve onun getirmiş olduğu o günkü insanlara eziyet. Sonraki yapılan seçimde açıktan oy kullanıp, gizli tasnif gibi saçmalıkların olduğu bir süreci bu memleket yaşadı. Herkesin gözünün önünde oy atıyorsunuz, sonra da içeriye çekiliyor beyefendiler, sayıyorlar. 'Sonuç bu' diyorlar, işine geliyorsa ama 1946 yılı çok partili sisteme geçiştir. Orada birçok badireler atlatılmıştır. Acı hatıralar yaşanmıştır. Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkan, insanların istediği şahsı askerler çağırıp, 'Bak seçilsen bile cumhurbaşkanlığı makamına, bu cumhurbaşkanlığı aracıyla gelemezsin, Etlik Mezarlığı'na gidersin' diye tehditler vardı. Bunların hepsi geride kalmıştır" diye konuştu.

'AĞLAMADAN YOLUMUZA DEVAM ETTİK'

Yerel yönetimler için de 1990 yılının dönüm noktası olduğuna vurgu yapan Özhaseki, "Daha öncesinde belediyecilik anlayışında tüm Türkiye'de neredeyse ideolojik bir takıntılı belediyecilik anlayışı vardı. Kafasındaki saplı ideolojiye, bu memleketi götürebilmek için çırpınan insanlar vardı. ya Rusya sevdalısı ya Çin meraklısı veyahut da Küba'daki rejime özenti duyanlar, Arnavutluk'ta bir Enver Hoca vardı. Enver Hoca'ya hayranlık duyanlar. Envaiçeşit sol gruplar bir araya gelir, eylem birliği yaparlar. Belediyeleri de üst gibi kullanırlardı. Bunlara hep şahitlik ettik. Ama çok şükür geride kaldı. O dönemde naçizane ben de Kayseri'de adaydım. İstanbul'da da Sayın Cumhurbaşkanımız adaydı. Çıktığımızda hep şunu söyledik, 'Hizmet edeceğiz. Kimseyi ayırmayacağız. Dinine, imanına, mezhebine, meşrebine asla bakmayacağız. Eskiden olduğu gibi bazı mahalleleri cezalandırma cihetine bize oy verdi, vermedi diye gitmeyeceğiz. Bu memlekette kim yaşıyorsa başımızın üstünde yeri var aynı gemideyiz. Hizmet edeceğiz' dedik. Böyle başladık. 'Mazeret üretmeyeceğiz' diye de söz verdim. Hiç ağlamadık. Ne engeller yapmadılar ki hiçbirisinde ağlamadan yolumuza devam ettik. Neredeyse kesintisiz 30 yıldır bu şehrin nereden nereye geldiğini az çok yaşı yetenler bilirler" dedi.

'HİÇBİR ŞEY YAPMAYIP, KOCA KOCA BÜTÇELERİ YÖNETEN BELEDİYELER VAR'

Muhalefet belediyelerine eleştirilerde de bulunan Özhaseki, "Bizim partili arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalar dillere destan. Söyleyecek o kadar çok şeyimiz var ki ama hiçbir şey yapmayıp, koca koca bütçeleri, algı operasyonları için harcayanlar ne diyecekler bilemiyorum. Onların da ömürleri herhalde bu dedikodular ve özellikle sosyal medyada kullandıkları birtakım sloganlarla geçecek. Belki milletin gözünü boyayabilirler mi bilmiyorum. Ama yarın bir gün Cenabıhakk'ın huzuruna varacağız. Orada nasıl hesap verecekler? Onu çok merak ediyorum. Hakkıyla çalışan, gayret eden, iş yapan, millete hizmet eden tüm belediye başkanlarımızı alnından öpüyorum, tebrik ediyorum. Kendilerinden Allah razı olsun diyorum. Emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık diye de dua ve temennide bulunuyorum" diye konuştu.

Samed Aydın SUN-Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,