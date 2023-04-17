Sahilde yürüyüşe çıkan Bakan Nebati'den vatandaşlara Togg esprisi: Bu da Ayşe

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de sahil bandında yürüyüşe çıkarak vatandaşlarla sohbet etti. Bir gencin "Togg'a bindiğinizde nasıl hissediyorsunuz?" sorusu üzerine Bakan Nebati, "Togg'a bindiğinizde nasıl hissediyorsunuz? sorusunu cevaplayan Nebati, "Çok iyi, bir defa özgüven veriyor, çünkü Türkiye'mizin. Tamamen elektronik. Müthiş bir göstergesi var. Siri'yi tanıyor musun? Bu da Ayşe. Ayşe ne haber diyorum, iyiyim hoş geldin diyor. Bir de çok akıllı" dedi.

Mersin'den AK Parti birinci sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Dr. Nurettin Nebati, seçim çalışmalarını Mersin'de sürdürüyor. Bu çerçevede, Adnan Menderes Bulvarı sahil bandında yürüyüş yapan Bakan Nebati, sahilde vakit geçiren vatandaşlarla sohbet edip, spor yapan gençlere katıldı. Gençlerle bir süre sohbet eden Nebati, bazı gençlerin Togg hakkındaki sorularını da yanıtlayarak, araç hakkında bilgi verdi.

"SİRİ'Yİ TANIYOR MUSUNUZ? BU DA AYŞE"

Bir gencin "Togg'a bindiğinizde nasıl hissediyorsunuz? sorusunu cevaplayan Nebati, "Çok iyi, bir defa özgüven veriyor, çünkü Türkiye'mizin. Tamamen elektronik. Müthiş bir göstergesi var. Siri'yi tanıyor musun? Bu da Ayşe. Ayşe ne haber diyorum, iyiyim hoş geldin diyor. Bir de çok akıllı" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Bakan Nebati'nin esprisi çevredekiler gülüşmesine neden oldu. Sahilde aileler ve çocuklarla da sohbet eden Nebati, isteyen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.