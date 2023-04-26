Bakan Nebati:  Dünya küçülürken, Türkiye büyüdü

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bizim AK Parti iktidarlarının bir özelliği var, proaktif davranırlar. Sahadan talep gelmeden çözdüğü için toplum bu sıkıntıları çok derinden yaşamadı, hissetmedi. Dünya küçülürken, Türkiye büyüdü. Gayrisafi milli hasılamızın neredeyse yüzde 10'unun ardı sıra gelen depremle yok olduğu bir Türkiye'de biz, derin yarayı hissetmiyoruz." dedi. Bakan Nebati, Mersin'de yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda 4 Mayıs'ta test uçuşu yapılacağını da söyledi.

Ak Parti'den Mersin 1'inci sıra milletvekili adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim çalışmaları kapsamında kente geldi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Nisan ayı meclis toplantısına katılmadan önce açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, iş dünyasına yönelik yatırımları anlattı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gayrisafi milli hasılanın neredeyse yüzde 10'unun yok olduğunu belirten Bakan Nebati, "Asrın felaketi ile karşı karşıya kaldık. Bizim AK Parti iktidarlarının bir özelliği var, proaktif davranırlar. Sahadan talep gelmeden çözdüğü için toplum bu sıkıntıları çok derinden yaşamadı, hissetmedi. Dolayısıyla salgında hastaneler çalıştı, ilaçlar geldi, aşılar yapıldı. Kimse sokakta kalmadı. İşler devam etti, krediler verildi. Dünya küçülürken, Türkiye büyüdü. Gayrisafi milli hasılamızın neredeyse yüzde 10'unun ardı sıra gelen depremle yok olduğu bir Türkiye'de biz, derin yarayı hissetmiyoruz. 113 milyar dolar olarak belirlediğimiz ve giderek artan bir kaybımız var. Türkiye son 21 yılda elde ettiği kazanımlarının en doğru şekilde kullanıldığının bir durumudur. Böylesine bir yapıyı biz sağladık. Türkiye karşı karşıya kaldığı küresel veya iç krizi aldı bünyeyi biraz daha güçlendirdi ve yoluna o şekilde devam etti. Böylelikle 21 yıllık iktidarın Hazine ve Maliye Bakanı olarak karşınızda rahat bir şekilde bulunmamızın sebebi bu" diye konuştu.

Bakan Nebati konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıda meclis üyeleriyle görüşme gerçekleştirdi.