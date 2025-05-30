Bakan Memişoğlu: Mardin Şehir Hastanesi 2026'da Açılacak

Bakan Memişoğlu: "Mardin Şehir Hastanesini inşallah 2026 yılının ilk çeyreğinde Mardin'e kazandıracağız"

MARDİN - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e geldi. Mardin Valiliğinde açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin son 20 yılda sağlık alanında büyük ilerlemeler kaydettiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e geldi. Mardin Valiliğini ziyaret eden Bakan Memişoğlu, burada değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin sağlıkta son 20 yılda çok büyük yol kat ettiğini kaydeden Bakan Memişoğlu, esasen bu gelişimin Mardin'de de fark edildiğini kaydetti. 2002 yılında sadece 286 hasta yatağı varken, bugün bu sayının bin 856'ya çıkarak 6,5 kat arttığna değinen Bakan Memişoğlu, gelişmenin süreceğini söyledi. 750 yataklı Şehir Hastanesinin inşaatının sürdüğünü belirten Bakan Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği Şehir Hastanesini inşallah 2026 yılının ilk çeyreğinde Mardin'e kazandıracağız. Sağlık yatırımları artarak devam ediyor. Derik'te 75 yataklı Devlet Hastanesinin ihalesini yaptık. Dargeçit'te 25 yataklı hastane projesini tamamladık, yapım ihalesine çıkarıyoruz. Yeşilli'de de entegre bir hastane projemizi yatırım programımıza aldık. Onun da inşaatına en kısa sürede başlayacağız. Kızıltepe Devlet Hastanesinin hizmet binasını açtık. Midyat'ta 25 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini faaliyete geçirdik. Nusaybin'de 30 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini hizmete sunduk" dedi.

"80 yaş üstü vatandaşlara yeni uygulama başladı"

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 26 Mayıs itibarıyla başlatılan yeni bir uygulamayı da kamuoyuyla paylaştı. Yeni sistemle, 80 yaş üzerindeki vatandaşların ve yatağa bağımlı hastaların sağlık raporlarının elektronik ortamda takip edilip yenileneceğini ifade eden Bakan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"26 Mayıstan itibaren 80 yaş üzerindeki yaşlılarımızın veya yatağa bağlı hastalarımızın raporlarını elektronik sisteme aktarıyoruz. Raporları, ilaç raporları bitmeden kendilerine ulaşıp, hiç yorulmalarına gerek kalmadan bulundukları yerde yeniliyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin yaşlımıza ulaştık. 80 yaş üzerindeki vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından aranacak ve sağlık raporları kendilerine ulaştırılacak."

"Suriye'deki kardeşlerimize de yardım eli uzatacağız"

Mardin'in Suriye sınırında bulunduğunu hatırlatan Bakan Memişoğlu, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine de sağlık hizmeti ulaştırmak için gereken tüm desteğin verileceğini belirtti. Bakan Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız bu konuda bizleri talimatlandırdı. Suriye'ye ve diğer kardeş ülkelere de sağlık hizmetlerinin daha iyi ulaşması için yardım edeceğiz" diye konuştu.