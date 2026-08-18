Bakan Memişoğlu'ndan Milletvekili Meriç'e kınama ve geçmiş olsun

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyorum" dedi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyorum. Ameliyat sonrası tedavisi yoğun bakımda devam eden Sayın Milletvekilimizin genel durumu iyi olup sağlık sürecini yakından takip ediyoruz. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı