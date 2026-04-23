Bakan Memişoğlu, 2 bin 36 sağlık elçisine mektup gönderdi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2 bin 36 sağlık elçisinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönderdiği mektupla kutladı.

Sağlık Bakanlığının merkez teşkilatında çalışanların 6-12 yaş arasındaki 2 bin 36 sağlık elçisi çocuğuna mektup gönderen Bakan Memişoğlu, mektubunda bugünün çocuklara armağan edilmiş çok özel bir bayram olduğunu belirterek, "Sen de bu güzel bayramın en önemli kahramanlarından birisin. Sana neşe, sağlık ve bol bol oyun dolu günler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

