Bakan Kurum: "Yine Bağcılar'da, örnek olacak bir dönüşüm başlatıyoruz"

" Eser siyasetinden asla vazgeçmedik, daima ürettik"

İSTANBUL - Bağcılar'da bir dizi programa katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Bağcılar'da Kentsel Dönüşüm Programı'na katıldı. Kurum, "Her bağımsız bölümde 4 vatandaşımızın oturduğunu hesap edersek, 1 milyon 200 bin kardeşimizin yeni yuvası için adım attığını görürüz "dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Bağcılar Halk Sarayı Bahçe'de Kentsel Dönüşüm Bekleyen Site Yönetimleri ve Riskli Bölge Sakinleri ile Kahvaltı Buluşması'na katıldı. Kahvaltı Buluşması Programı sonrası Bakan Kurum, Demirkapı Mahallesi As Burçaklar Site Sakinleri Bağcılar Belediye Başkanı Abdurrahman Özdemir eşlik etti. Teşekkür toplantısının ardından Eburbekir Camii'nde cuma namazını eda etti.

" 3 kıta, 7 iklimde viran olmuş şehirleri ayağa kaldırdık, nice yeni şehirler kurduk"

'Kentsel Dönüşüm Programı'nda konuşan Bakan Kurum, " Bugün yine güzel bağcılarımıza geldik. Yine kardeşliği bulduk. Bağcılar'a geldik ve ülkesini, devletini, milletini seven ve devleti için atan yüreklerdir. Ben bizi yeniden oluşturan Rabbime sonsuz kere şükürler ediyor ve bizi sofrasında ağırlayan her bir kardeşime sizlere çok teşekkür ediyorum. Medeniyetimizin başkentinde olmak, İstanbul'umuzu hissetmek, hele hele sizlerle beraber olmak, bizim için en değerli şükür vesilesidir. Bugün aramızda; Bağcılar'ın birçok mahallesinden kardeşlerimiz var; dönüşüme giren sitelerimizin yönetimleri var. Bu manzaraya bakınca; geçen hafta olduğu gibi yine, siyaset hayatına girdiğinden bu yana Cumhurbaşkanımızla yürüyen, duacısı olan yol arkadaşlarını görüyorum. Davasına adanmış insanlar görüyorum. İnsan İstanbul'da duygularına hakim olamıyor. Çünkü burası bir binalar topluluğu değil; burası bir ufuk şehri, burası bir ruh taşıyor. Kıtalara hakkın bayrağını buradan ulaştırdık. 3 kıta, 7 iklimde viran olmuş şehirleri ayağa kaldırdık, nice yeni şehirler kurduk. Biz İstanbul'a bakınca sadece şanlı bir maziyi görmüyoruz; dahası, kutlu bir istikbali de, güçlü bir geleceği de hissediyoruz. Onun adına da, Türkiye Yüzyılı diyoruz. Türkiye bir kavşaktadır. Türkiye ne zaman bir kavşağa gelse şu olur. Türkiye'yi ileriye götürmek için çabalayanlar bir tarafa, ayağına paçasına yapışıp geriye götürmek isteyenler bir tarafa ayrılır. Bizler, milletin çocukları olarak tam bu kavşakta, bu aziz vatanı bekleyen parlak istikbale hizmet ediyoruz. Bu aziz şehri en güçlü şekilde ileriye götürmek için canla başla çalışıyoruz. Bugün; aziz İstanbul'un 39 ilçesindeyiz. 963 mahallesindeyiz. Her noktasına eser kazandırıyor, her sokağına hizmet üretiyoruz. 2012 yılında "Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm" diyerek Gaziosmanpaşa'dan ilk kazmayı vurmuştuk. Şimdi de; "İstanbul'da 1.5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm" ve "Yarısı Bizden!" diyoruz. Hedef belli, yol önümüzde! 500 bini Anadolu, 500 bini Avrupa yakasında olan iki rezerv alan belirledik. Kalan 500 bin konutu da yerinde dönüştürüp, İstanbul'da, riskli 1.5 milyon yapıyı yavrularımızın istikbali için yenileyeceğiz" dedi.

"Biz AK Parti'yiz. 21 yıl önce kurulduğumuz gün, millete söz verdik. Ne söz verdiysek onları yaptık"

Sözlerine devam eden Bakan Murat Kurum, " Müsadenizle şöyle detayları bir anlatmak isterim. Birincisi, hak sahibi vatandaşlarımız E-devlet üzerinden kampanyamıza başvuracaklar. Ben Bakanlığımızı, belediyemizi, personelleri ön inceleme için binaya gelecekler. ve ön incelemelerini tamamlayacaktır. İkincisi, orada vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde konut maliyetlerinin yarısını devletimiz karşılayacak. Tabi, burada ilave imar hakları varsa, ilave imar hak gelen bedelleri de konut maliyetinden düşeceğiz ve kalan maliyetin yarısını devletimiz karşılayacak. 2+1 bir daireleri 750 bin liraya ve aylık taksiti 5 bin 625 lira. 3+1 bir dairelerimizde yine 900 bin liraya ve aylık taksiti 6 bin 750 liraya dönüştürülüyor. ve konutlarımızı TOKİ ile yapıyoruz. TOKİ'miz gelecek ve orada vatandaşımızla el ele verip bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Üçüncüsü, başladığımız konutlarımızı en geç 2 yıl içerisinde hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Dördüncüsü, eğer başvuru sayısı 200 bini aşarsa hak sahibi kardeşlerimizi noter huzurunda kurayla belirleyecek. Beşincisi, ilk etapta 200 bini yerinde 100 binide rezerv konut olmak üzere 300 bin konut üretecek. Yarısı Bizden Kampanyamıza başvurular başladı. Üçüncü günde İstanbul'umuzda 291 bin 526 bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı 47bin 399'a ulaştı. Bağcılar'ımızdaki başvuru sayımız da şimdiden 2 bin 807'ye ulaşmış durumda. Her bağımsız bölümde 4 vatandaşımızın oturduğunu hesap edersek, 1 milyon 200 bin kardeşimizin yeni yuvası için adım attığını görürüz. Yine Bağcılar'da, örnek olacak bir dönüşüm başlatıyoruz. Mahmutbey mahallesindeki bu alanda yapı malzemeleri ahşaptan olan 350 rezerv konut inşa edeceğiz. Burası hem mimarisiyle hem yapı malzemesiyle örnek oluşturacak hem de rezerv konut olarak kullanılacak. Bağcılar'ın gençleri bizden kütüphane istediler. Biz de Bağcılar'ımıza Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro yapma kararı aldık. Bakanlık olarak buraya 20 milyon TL destek veriyoruz. Kirazlıbend'deki 200 dönümlük alan bir millet bahçesi yapacağız. Biz AK Parti'yiz. 21 yıl önce kurulduğumuz gün, millete söz verdik. Ne söz verdiysek onları yaptık. Hiçbir zaman sözümüzden geri durmadık. Zorlaştırmadık, kolaylaştırdık. Kimseyi ayırmadık, herkesi kucakladık. Milleti siyasetin merkezine taşıdık. Türkiye'yi zenginleştirdik. Eser siyasetinden asla vazgeçmedik, daima ürettik. Bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak istediler, sizlerle birlikte direndik! Kapatma davaları açtılar, yılmadık. Ülkemizin geleceğini çukur eylemleriyle yok etmek istediler, izin vermedik. Üzerimize 17-25 Aralık kumpasıyla geldiler, yolumuzdan sapmadık. 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık, birileri gibi tankların önünden kaçıp kahve yudumlamadık, yiğitçe direndik. Şehitler verdik, ama bu ülkeyi vesayetçilere, hainlere vermedik" diye konuştu.