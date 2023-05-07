Bakan Kurum, "Vatandaşımızın hayalini gerçekleştireceğiz"

Bakan Kurum 8 müjde ile Ataşehir'e seslendi

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, İstanbul seçim çalışmaları çerçevesinde Ataşehir'de vatandaşlarla buluşan Bakan Kurum, " En kısa sürede bu satışları da tamamlayıp mülkiyete dair tek bir problem bırakmayacağız, vatandaşımızın hayalini gerçekleştireceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, İstanbul seçim çalışmaları çerçevesinde Ataşehir Mevlana Mahallesi Uslu Caddesi'nde Vatandaşlarla buluştu. Bakan Murat Kurum Ataşehirlilere müjdeleri verdi.

" Yeni sahrada Barbaros'ta sorunları çözdük"

Ataşehir'de vatandaşlara seslenen Bakan Kurum, " Sizlerle biliyorsunuz, 21 yıllık davamızın eser siyasetimizin şahlandığı bakın son 1 ayda buradayım. Deprem bölgesindeydik. 55 gün orada kaldık ve buraya geldik. Şu 1 ayda 30 günde yüzlerce esere hizmete, yatırıma imza attık. Bunların en büyüğüyse hemen yanınızda İstanbul Finans Merkezi'dir. 65 milyar liralık yatırım. Buradaki çocuklarımız çalışacak. Türkiye yüzyılının ekonomisinin kalesi olacak. Ekonominin ticareti kalbi, Ataşehir'de atacak. Ataşehirmiz, şanına yaraşır, eserlere kavuşur. Gittik, orada kardeşlerimizle beraberdik. Yeni sahrada Barbaros'ta sorunları çözdük. Dönüşümü başlatacağız dedik. Akşam orada rezerv olan ilanıyla ilgili hemen kararımızı aldık. Şu an orada vatandaşımız ister kendisi, isterse devletimizin desteğiyle dönüşüme giriyor. Dedik ki Emlak Konut garantisiyle isterseniz el ele verelim, dönüştürelim dedik. Gittiğimiz gün yaptık bunu. Milletimizin duasını aldık. Kardeşlerimizin duasını aldık. Bugün yine Ataşehir'e yepyeni müjdelerle geldik. Güzel haberlerle geldik" dedi.

" Ataşehir'imizde de yüzyılın dönüşümüne hız kazandıracağız"

Sözlerine müjdelerle devam eden Kurum, " Bir: Ataşehir'de Şerifali Çiftliğinde toplamda bin 442 konutun, dükkanın, sosyal tesisin ve camimizin yapımına süratle devam ediyoruz. En kısa sürede de Ataşehirli kardeşlerimize anahtarlarını teslim edeceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İki: Yeniçamlıca, Mevlana ve Mimarsinan Mahallelerinde 218 hektarlık alanı rezerv yapı alanı olarak belirledik. Bu alanda yeni imar planlarını hazırlamaya başladık. Vatandaşlarımızın imar problemlerini çözeceğiz. Bunun sözünü sizlere veriyoruz. Ataşehirli kardeşlerimize veriyoruz. Üç: İçerenköy'de donatı alanları üzerinde bulunan riskli yapıları bir an önce dönüştürmek için 43 hektarlık alanı Rezerv Yapı Alanı olarak belirledik. Bu alanda vatandaşlarımızın imar haklarını koruyacak şekilde plan notu ilavesi yaptık. Böylelikle sizlerle, hep birlikte, Ataşehir'imizde de yüzyılın dönüşümüne hız kazandıracağız, Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Dört: Örnek Mahallemizi unutur muyuz? Burada da rezerv yapı alanlarında 300 ailemizin mülkiyet sorununu çözüme kavuşturduk. Bu alanda, kalan 65 taşınmazın da satış işlemlerine devam ediyoruz. En kısa sürede bu satışları da tamamlayıp mülkiyete dair tek bir problem bırakmayacağız, vatandaşımızın hayalini gerçekleştireceğiz. Beş: Yine İnönü mahallesinde bir rezerv alan belirledik ve imar planlarına not ilavesini yaptık. Böylelikle buradaki parsellerin imardaki emsal haklarını kesintisiz bir şekilde koruduk. Altı: Esatpaşa Mahallesindeki rezerv yapı alanlarında 270 ailenin mülkiyet sorunu çözüme ulaştırdık. Bu alanda kalan 95 adet taşınmazın satış işlemlerine devam ediyoruz. En kısa sürede bu satışları da tamamlayıp; bölge halkımızın imar sorunlarını çözüme ulaştıracağız! Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Yedi: Barbaros Mahallemizde 3'de 2 çoğunluğu sağladık, toplam 112 yapının olduğu alanı rezerv yapı alanı ilan ettik. Dönüşüm sürecine devam ediyoruz. Evlatlarımızın, milletimizin, Ataşehirli kardeşlerimizin ne kadar derdi ne kadar sıkıntısı varsa çözmeye devam edeceğiz. Sekiz: Ataşehir, İnönü, Kayışdağ, İçerenköy mahallelerinde, geçen günlerde söz verdiğimiz gibi rezerv alan ilan ettiğimiz 632 bin metrekare alanda kentsel dönüşüm sürecini hızlandırarak plan değişikliğini onayladık. Tüm projelerimiz, çözümlerimiz, yatırımlarımız Ataşehir'imize, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.