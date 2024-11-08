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Bakan Kurum yanında getirdiği kirli su ile CHP'lilere sitem etti

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir körfezinden bir şişe içine konulan suyu TBMM'ye getirerek CHP'lilere seslendi. Kurum, artık İzmir körfezinde büyük bir çevre felaketi yaşandığının altını çizdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir körfezinde yaşanan kirliliğe dikkat çekti. Kurum'un TBMM'ye getirdiği bir şişe su ile yaptığı konuşma gündem oldu. Bakan Kurum, İzmir körfezinde büyük bir çevre felaketi yaşandığının altını çizerken, şişenin içindeki oksijen miktarının da sıfır olduğunu belirtti.

Bakan Kurum, TBMM'ye İzmir Körfezi'nin Kirli Suyunu Getirdi

"ÇEVRE FELAKETİ YAŞANIYOR"

Bakan Kurum, CHP'lilere sitem ederek şu ifadeleri kullandı: "Bugün buraya gelirken İzmir körfezinden aldığımız bir şişe deniz suyunu da yanımızda getirdik. Bu suyu, İzmir körfezindeki kirliliği görmekten imtina eden, bu acı tablo karşısında tek bir açıklama yapmayan siyasilere deniz kirliliğini daha iyi anlatmak için getirdik. Artık İzmir körfezinde büyük bir çevre felaketi yaşandığını, körfezin içindeki tüm canlılarla birlikte can çekiştiğini, her saat başı binlerce balığın öldüğünü görmenin vakti gelmiş hatta geçmiştir. Millet önünde soruyorum, şu kirliliğin olduğu bir denizde balıklar yaşayabilir mi? Bu kokunun olduğu bir denizin kıyısında İzmirliler rahatça hayat sürebilir mi? Atık su kaynaklı amonyak miktarı olması gerekenden 50 kat fazladır. Bu şişenin içindeki oksijen miktarı sıfırdır."

Bakan Kurum yanında getirdiği kirli su ile CHP'lilere sitem etti
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMehmet Peksöz:

Çevre bakanı degilmisin sen? Belediyeyle işbirliği yapın o zaman.

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Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

Siyasetiniz daha kirli

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Haber YorumlarıSelanikli vedat:

İzmir belediyesi bir konser versin tamam işte

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Haber YorumlarıVatan:

yalan atma neyin bakanisin ona bak birak bu yalanlari millet seni istemedi secmedi utanip susacagina yalan seylerle karsimiza gelme

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Denizdeki balıklara gelene kadar sizin yaptıklarınızla insanlar ölüyor konuşana bak

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