Bakan Kurum yanında getirdiği kirli su ile CHP'lilere sitem etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir körfezinde yaşanan kirliliğe dikkat çekti. Kurum'un TBMM'ye getirdiği bir şişe su ile yaptığı konuşma gündem oldu. Bakan Kurum, İzmir körfezinde büyük bir çevre felaketi yaşandığının altını çizerken, şişenin içindeki oksijen miktarının da sıfır olduğunu belirtti.

"ÇEVRE FELAKETİ YAŞANIYOR"

Bakan Kurum, CHP'lilere sitem ederek şu ifadeleri kullandı: "Bugün buraya gelirken İzmir körfezinden aldığımız bir şişe deniz suyunu da yanımızda getirdik. Bu suyu, İzmir körfezindeki kirliliği görmekten imtina eden, bu acı tablo karşısında tek bir açıklama yapmayan siyasilere deniz kirliliğini daha iyi anlatmak için getirdik. Artık İzmir körfezinde büyük bir çevre felaketi yaşandığını, körfezin içindeki tüm canlılarla birlikte can çekiştiğini, her saat başı binlerce balığın öldüğünü görmenin vakti gelmiş hatta geçmiştir. Millet önünde soruyorum, şu kirliliğin olduğu bir denizde balıklar yaşayabilir mi? Bu kokunun olduğu bir denizin kıyısında İzmirliler rahatça hayat sürebilir mi? Atık su kaynaklı amonyak miktarı olması gerekenden 50 kat fazladır. Bu şişenin içindeki oksijen miktarı sıfırdır."