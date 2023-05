Bakan Kurum'un oyunu sandığa kızı attı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, oyunu İstanbul'da kullandı. Kurum, "Türkiye yüzyılında hepimizin, herkesin mutlu gençlerimizin hak sahibi olduğu, kadınlarımızın her türlü haklara eriştiği Türkiye yüzyılını milletimizle birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oyunu kullanmak için TEB Ataşehir Ortaokulu'na geldi. "2040" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Kurum, sandık görevlileriyle selamlaştı. Oyunu kullanmaya eşi Şengül Kurum ve kızı Hatice Zehra Kurum ile birlikte gelen Kurum, yapılan kontroller sonrası oy pusulasıyla birlikte zarfını aldı. Kabine giderek oyunu kullanan

Bakan Kurum'un oy zarfını kızı Hatice Zehra Kurum sandığa attı.

"Burada iradesini sandığa yansıtması ülkemiz adına, geleceğimiz adına çok önemlidir"

Bakan Kurum, "Öncelikle hepimize hayırlı olsun. Milletimize hayırlı olsun. Bugün yine tüm Türkiye'de 85 milyon kardeşlerimiz, vatandaşlarımız, demokrasi heyecanı içerisinde iradesini sandığa yansıtacaklar. Öncelikle ülkemiz için, milletimiz için, 85 milyon büyük Türkiye için hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Aynı zamanda bugün Anneler Günü. Eşimin, annemin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Yine cennetin ayakları altına serildiği annelerimizin, başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Tabii büyük bir demokrasi heyecanı yaşıyoruz, coşkusu yaşıyoruz. Ben oyunu kullanan her bir vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyoruz. Burada iradesini sandığa yansıtması ülkemiz adına, geleceğimiz adına çok önemlidir. İşte 21 yıldır milletimiz için Sayın Cumhurbaşkanımız gece gündüz mücadele ettiler. 21 yılda yüz yılda yapılacak işleri yaptık. Şimdi de işte bugün 14 Mayıs, 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize emanettir. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye inşasını gerçekleştireceğiz. Türkiye yüzyılında hepimizin, herkesin mutlu gençlerimizin hak sahibi olduğu, kadınlarımızın her türlü haklara eriştiği Türkiye yüzyılını milletimizle birlikte inşa edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda dünyanın en güçlü

ekonomileri arasında yer almak için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ve gençlerimize, evlatlarımıza çok daha güzel bir gelecek bırakma anlayışıyla, umuduyla bundan önce nasıl çalıştıysak, aynı anlayışla çalışacağız, koşturacağız. Ben başta burada sandık başlarında görev yapan arkadaşlarımıza, dava arkadaşlarımıza, burada görevli kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin diyorum. ve tekrar seçimlerimiz ülkemiz için, milletimiz için, herkes için hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika