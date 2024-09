Bakan Kurum: Depremzedelere 200 Bin Konut Teslim Edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından şu ana kadar 101 bin 254 konutun anahtarlarını afetzedelere teslim ettiklerini, bu sayıyı yıl sonuna kadar 200 bine çıkaracaklarını söyledi.

Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ve yıkılan Söğütlü Camisi'nin temel atma törenine katıldı.

Burada konuşan Kurum, daha önce Malatyalılara Söğütlü Camisi'nin Emekliler Parkı çevresinde yapılacağının sözünü verdiklerini ve bu sözü tuttuklarını aktardı.

Depremden etkilenen tüm illere koştuklarını, adeta milli bir seferberlik başlattıklarını anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün 322 bin yuvamızı, bu şuurla inşa ediyoruz. Hamdolsun şu ana kadar 101 bin 254 konutumuzun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar bu sayıyı inşallah 200 bine çıkaracağız. Göreve geldiğimiz 2 Temmuz'dan bu yana 11 ilimizde, 49 bin yeni konutun daha inşasına başladık. Yine aynı süre zarfında, Malatya'mızda 11 bin 168 yeni konutun ihalesini yaptık, yapımını başlattık. Şu ana kadar, 10 bin 679 kardeşimizi yeni evlerine kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık. Malatya'nın tüm ilçelerinde 79 bin yeni yuva ve iş yerimizin bir an önce tamamlanması için tüm ekibimizle çalışıyoruz. Bir önceki ziyaretimizde Battalgazi ilçemizin Niyazi Mısri ve Turgut Temelli Caddelerinde saha çalışması yapmıştık. Buradan müjdeliyorum. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirdik. Niyazi Mısri, İsmetiye ve Kavaklıbağ'ı kapsayan merkez 4 proje alanımızın sınırlarını artık kesinleştirdik. Bu proje alanımızın 1. etabında yapım sürecini başlattık. Diğer etaplarda da 1 ay içerisinde ihaleleri yapıp inşa çalışmalarına başlayacağız."

Kentteki Bakırcılar Çarşısı'nı da yapmaya devam ettiklerini aktaran Kurum, Malatya'ya yaraşır bir alan oluşturduklarını ifade etti.

"2 bin 705 kardeşimiz saf tutabilecek"

Bakan Kurum, 2025 yılı bittiğinde tüm deprem bölgesinde afetin izlerini sileceklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Atalarımızdan aldığımız ilhamla, camilerimizin şehrin en göz alıcı noktalarında yer almasını istiyoruz. Söğütlü Camimizin projesinde de aynı hassasiyeti koruyoruz. Camimizi tamamladığımızda 4 minaresi, 24 metre çapında ana kubbesi, 5 yan kubbesiyle, Selçuklu ve Osmanlı mimarisini günümüz çizgileriyle bütünleştireceğiz. Birbirinden güzel süslemeleriyle, hat ve tezhipleriyle medeniyetimizin estetiğini burada yaşatacağız. Bu kutlu eserde 2 bin 705 kardeşimiz saf tutabilecek. Minarelerinden yükselen ezan sesleri, tıpkı fethin sembolü Ayasofya gibi kıyamete dek vatan semalarını süsleyecek. Söğütlü Camimizin yıkıldığı yeri de unutmayacağız. Orayı da yeşil alanı ve meydanıyla yapacak, Malatyalı hemşehrilerimize armağan edeceğiz."

"İsrail'in nihai hedefi Anadolu'dur"

Bakan Kurum, ne zaman bir cami için toplansalar kalplerine Mescid-i Aksa'nın hasretinin düştüğünü, ne zaman bir mescidi ihya etmek için bir araya gelseler yüreklerine Gazze'nin ateşinin düştüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mazlumların umudu Cumhurbaşkanı'mız, hepimizin kalbinde biriken bu hüznü BM Genel Kurulu kürsüsünden insanlığın yüzüne yeniden haykırdı. Gazze'de 1 yıldır devam eden katliamı, 41 bini aşkın kardeşimizin acısını en yüksek sesle yeniden anlattı. Evet, İsrail denen zalimler topluluğu, minicik yavrularımızın umutlarını çaldı, onları hayattan kopardı. Annelerimizi bizden aldı, onların hayallerini yıktı. Hastaneleri, okulları, ambulansları hedef aldı. Yüzlerce yıldır dimdik ayakta duran 820 camimizi yerle bir etti. Onlar, bizim bu acıları görmezden gelmemizi beklediler ama biz Türk milletiyiz, biz, zulme karşı ne zaman sustuk ki şimdi susacağız? Susmadık, bundan sonra da susmayacağız ve şunu asla unutmayacağız. İsrail'in nihai hedefi Anadolu'dur. Yıkmak istedikleri şey Anadolu'nun temsil ettiği tarihtir, kültürdür, imandır. Madem ki Anadolu'ya yürüyorlar o zaman neyle karşılaşacaklarını onlara Battalgazi'nin yurdu Malatya'dan söyleyelim. Onlar karşılarına çıkacak her kubbenin bu milletin miğferi olduğunu unutmayacaklar. Önlerine dikilecek her minare bu devletin süngüsü olacak. Görecekleri her cami bizim kışlamız olacak. Bu camilerdeki her insan, bu vatanın kahramanlarıdır, bu ümmetin 1000 yıllık muhafızlarıdır. Bunu böyle bilecekler."

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise devletin tüm imkanlarını deprem bölgesine seferber ettiğini belirterek, mazeret üretmeden el ele vererek şehri ayağa kaldırmak istediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca'nın konuşmasının ardından butona basılarak caminin temeli atıldı.

