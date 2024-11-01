Bakan Kurum, KKTC'deki TOKİ Projelerini İnceledi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum resmi ziyarette bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Bakan Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile birlikte TOKİ ile yapılan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde devam eden çalışmaları inceledi. Bakan Kurum ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Ataoğlu ile birlikte, TOKİ eliyle yaptığımız KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde devam eden çalışmalarımızı inceledik. KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ile Cumhuriyet Meclisi Binasını yıl sonunda bitirmeyi planlıyoruz.

Millet Bahçesi ve Millet Camii projelerimizi de haziran ayına kadar tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Kıbrıslı kardeşlerimizle ekmeğimizi de suyumuzu da geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.