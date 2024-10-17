Bakan Kurum, Kale Depremi Sonrası Hasar Tespitini Açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5,9 büyüklüğündeki Kale depremi sonrası hasar tespit çalışmalarıyla ilgili son durumu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, " Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya'da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika