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Bakan Kurum, Kale Depremi Sonrası Hasar Tespitini Açıkladı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5,9 büyüklüğündeki Kale depremi sonrası Elazığ ve Malatya'da hasar tespit çalışmalarının sonuçlarını paylaştı. Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı bina, Malatya'da ise 18 az hasarlı bina tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5,9 büyüklüğündeki Kale depremi sonrası hasar tespit çalışmalarıyla ilgili son durumu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, " Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya'da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Bakan Kurum, Kale Depremi Sonrası Hasar Tespitini Açıkladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Murat Kurum Politika Malatya Elazığ Sağlık Deprem Çevre Yaşam

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