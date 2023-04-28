Bakan Kurum: 'İstanbul genelinde 309 bin bağımsız bölüm için toplam 51 bin başvuru aldık'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, "Şimdi 'İstanbul'un Büyük Dönüşümü' diyoruz. Sen yeter ki riskli yapını dönüştür, 'Yarısı Bizden' diyoruz. Üç gün önce başvuruları almaya başladık. İstanbul genelinde 309 bin bağımsız bölüm için toplam 51 bin başvuru aldık. Küçükçekmece'den yapılan başvuru sayısı da 2 bin 700'e ulaştı." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, bir dizi programın ardından Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde halka seslendi. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmasında "Sizleri, sizlerin şahsında Küçükçekmece'nin tüm mahallelerini, tüm sakinlerini sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu ne güzel bir gün Küçükçekmece. Bu ne coşkulu bir gün Küçükçekmece. Bu ne heyecan dolu bir gün Küçükçekmece. Bizlere hanenizi açtınız. Muhabbetle kucakladınız. Sevinçle karşıladınız. Bugün bu meydan 14 Mayıs zaferimizi müjdeliyor. İstanbul'umuzu, 21 yılda dev eserlerle, hiçbir şehre nasip olmamış büyük hizmetlerle taçlandırdık. Şimdi bizlere düşen en önemli görev, İstanbul'umuzu depremlere, sellere, afetlere karşı dirençli hale getirmek. Bu doğrultuda 'Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' dedik ve İstanbul'da 695 bin konutumuzu dönüştürdük. Tabi ki bu yaptıklarımızı hiçbir zaman yeterli görmedik. Şimdi 'İstanbul'un Büyük Dönüşümü' diyoruz. Sen yeter ki riskli yapını dönüştür, 'Yarısı Bizden' diyoruz. Üç gün önce başvuruları almaya başladık. İstanbul genelinde 309 bin bağımsız bölüm için toplam 51 bin başvuru aldık. Küçükçekmece'den yapılan başvuru sayısı da 2 bin 700'e ulaştı. Küçükçekmece'nin güçlü yarınları için aşkla, azimle, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu güzel ilçede yatırımlarımızı artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"230 bin Küçükçekmeceli kardeşimizi güvenli yuvalarına kavuşturacağız"

Sözlerine müjdelerle devam eden Kurum, "İşte bugün güzel ilçemize müjdelerle geldik. Birincisi, Kartaltepe'de konut, ofis ve dükkanlarımızı inşa ederek sizlere teslim ettik mi? Ettik. Şimdi sizlerin de heyecanla beklediği yeraltı otoparkımızın da yapımına süratle devam ediyoruz. En kısa sürede sizlere, Küçükçekmece'mize heyecanla, mutlulukla armağan edeceğiz. Şimdi sizlerin de heyecanla beklediği yeraltı otoparkımızın da yapımına süratle devam ediyoruz. En kısa sürede sizlere, Küçükçekmece'mize heyecanla, mutlulukla armağan edeceğiz. İkincisi, içerisinde koku bahçelerinden çocuk oyun alanlarına, korulardan mesire yerlerine, camiden millet kıraathanesine kadar pek çok sosyal donatının olduğu Halkalı Millet Bahçemiz güzel oldu mu? Şimdi yeni projeler üstünde inşallah ilçemize daha nice yeşil alanlar kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız. Üçüncüsü, Atatürk merkez ve Kanarya Mahallesi ile Fatih Meydanı ve çevresindeki 3 riskli alanda tam 57 bin yapıda yaklaşık 230 bin vatandaşımız tehlike altında. Bu bölgenin acilen dönüşüme girmesi gerekiyor. Fatih merkez ile İnönü Mahallesi'ndeki rezerv alanlarımızı hazırladık. Allah'ın izniyle tüm bu mahallerimizde dönüşümü hızlıca yapacak; 230 bin Küçükçekmeceli kardeşimizi güvenli yuvalarına kavuşturacağız. Dördüncüsü, Safta Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmamız devam ediyor. Alanda 100 metrekare olmak 2+1, 163 bağımsız birimimizin projelendirme çalışmasını tamamladık. En kısa sürede sizlerle görüşüp ilk kazmayı vuracağız. Beşincisi, Yenişehir Rezerv Yapı Alanına (Kanal) ilişkin imar sürecimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın taleplerini, itirazlarını inceliyoruz. İnşallah hiçbir mağduriyete izin vermeden sağlıklı, rızaya dayalı bir dönüşüm sürecini hep birlikte yürüteceğiz. Eserlerin Küçükçekmece'sini, herkesin Küçükçekmece'sini, herkesin İstanbul'unu sizlerle birlikte inşa edeceğiz" dedi. - İSTANBUL