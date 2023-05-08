Bakan Kurum, İstanbul'da Site ve Tesis Yöneticileri ile Buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Üsküdar'da 'İstanbul Site ve Tesis Yöneticileri ile Buluşma' programına katıldı. Bakan Kurum, güvenlik görevlisi zorunluluğu getirme konusunda çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Mehmet Çakır Kültür Merkezi'nde 'İstanbul Site ve Tesis Yöneticileri ile Buluşma' programına katıldı. Bakan Kurum'a Üsküdar Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Türkmen de eşlik etti. Kurum, "Önce, güvenli konutlar, önce huzurlu yuvalar diyoruz. Bayramın birinci günü, sayın Cumhurbaşkanımız asrın projesi olacak, dünya şehircilik tarihine adı altın harflerle yazılacak, İstanbul'da 1.5 Milyon konutluk yüzyılın dönüşümü dediler. Yarısı bizden, yarısı devletimizden dedik. Şunun altını önemle çiziyorum, bugün İstanbul'da başlattığımız bu dönüşüm, yüzyılın dönüşüm hamlesidir" diye konuştu.

"YAKLAŞIK 5 MİLYON DAİREDE 20 MİLYONA YAKIN İNSANIMIZA HİZMET VERİYORSUNUZ"

"DENETLEYİCİ BİRİM KURULMASI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ"

"GÜVENLİK GÖREVLİSİ ZORUNLULUĞU GETİRME KONUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZDA SON AŞAMAYA GELDİK"

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