BAKAN KURUM: BİR YILDA 11 KENTTE 319 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 kentte bir yıl içerisinde 319 bin, toplamda ise 650 bin konutun inşa edileceğini kaydederek, "Yeni konutlarımızı, yeni iş yerlerimizi, yeni hayat alanlarımızı;

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 kentte bir yıl içerisinde 319 bin, toplamda ise 650 bin konutun inşa edileceğini kaydederek, "Yeni konutlarımızı, yeni iş yerlerimizi, yeni hayat alanlarımızı; akademisyenlerimizin, iş insanlarımızın, STK'larımızın, vatandaşlarımızın görüşlerini, fikirlerini alarak inşa ediyoruz. Yeni şehirlerimizi Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeline uygun olarak fay hattından uzak bölgelere, en sağlam zeminlere, en uygun mühendislik uygulamalarıyla inşa edeceğiz" dedi.

Antakya AFAD İl Müdürlüğü'nde STK'lar, muhtarlar ve vatandaşlarla toplantı yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha sonra açıklamalarda bulundu. Toplamda 2,5 milyon vatandaşın geçici barınma alanlarında misafir edildiğini kaydeden Kurum, mayıs ayına kadar 100 bin konteyner daha hazırlanacağı ve 500 bin vatandaşın daha misafir edileceğini söyledi. Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Elazığ, Hatay ve Diyarbakır'da hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Kurum, kalan illerde de tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

HATAY'DA 99 BİN 475 BİNA YIKILMIŞ YA DA YIKILACAK DURUMDA

Depremden etkilenen kentlerde 5 milyon 646 bin bağımsız bölümden oluşan 2 milyon 31 bin binada inceleme yapıldığını anlatan Bakan Kurum, toplamda içinde 894 bin 130 bağımsız bölüm olan 312 bin 931 binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Hatay'daki verileri de paylaşan Bakan Kurum, 'Hatay'ımızda ise 333 bin 825 bağımsız bölümden oluşan 99 bin 475 binayı yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olarak tespit ettik. Coğrafyamızda yaşanan en büyük doğal afete karşı ilk andan itibaren çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. Yeni şehirlerimizi inşa edeceğimiz alanlarda mikrobölgeleme, jeoloji ve zemin etütlerini tamamladıktan sonra cumhuriyet tarihinin en büyük afet dönüşümünü sürdürüyoruz. Hatay'ımızda 216 bin 733 afet konutu ve 34 bin 129 köy evi olmak üzere toplam 250 bin 862 konut inşa edeceğiz. Bu kapsamda; 21 Şubat'tan bugüne kadar 7 bin 173'ü Hatay'da olmak üzere toplam 54 bin 84 afet konutunun ihalesini yaptık. Yine 2 bini Hatay'da olmak üzere 11 ilimizde toplam 12 bin 966 köy evimizin de ihalesi yapıldı. Böylece afet bölgelerinde toplamda 67 bin 50 afet konutu ve köy evinin yapım süreci başlamış oldu. Konutlarımızı TOKİ'mizle, Emlak Konut'umuzla, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle birlikte yapacağız. İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde olduğu gibi sosyal donatıları hazırlanmış, alt yapısı tamamlanmış yaşam alanlarımızı; 1 yıl içerisinde inşa ederek afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz' dedi.

TOPLAMDA 650 BİN YENİ KONUT

Bir yıl içerisinde 11 kentte 319 bin konut, toplamda ise 650 bin konut inşa edileceğini kaydeden Bakan Kurum, şöyle konuştu:

'Yeni konutlarımızı, yeni iş yerlerimizi, yeni hayat alanlarımızı; akademisyenlerimizin, iş insanlarımızın, STK'larımızın, vatandaşlarımızın görüşlerini, fikirlerini alarak inşa ediyoruz. Yeni şehirlerimizi Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeline uygun olarak fay hattından uzak bölgelere, en sağlam zeminlere, en uygun mühendislik uygulamalarıyla inşa edeceğiz. 11 ilimizde yaptığımız tüm çalışmalarda şehirlerin demografisini, sosyolojisini, tarihini, sanatını, kültürünü, sanayisini, mimari yapısını koruyacak ve canlandıracak adımlar atıyoruz. Güvenli konutlarımızı, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde, binlerce mimarımızla, mühendisimizle, işçimizle, çalışma arkadaşlarımızla dört başı mamur bir şekilde inşa edeceğiz. Hatay ve diğer 10 şehrimizdeki bütün yaraları hep birlikte saracağız. Afetin izlerini hep birlikte sileceğiz. ve yükselen Anadolu'nun marka şehri Hatay'ı hep birlikte afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. Nasıl dün Elazığ'da ve İzmir'deki depremlerde, Antalya ve Muğla'daki yangınlarda, Kastamonu ve Sinop'taki sellerde verdiğimiz sözleri tuttuysak burada da aynı hassasiyetle çalışacağız.'

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN YENİ FİNANSMAN DESTEĞİ

Kentsel dönüşümde yeni bir döneme girildiğinin altını çizen Bakan Kurum, 'Şehirlerimizi, ülkemizi afetlere karşı dirençli hale getirmek için yeni kararlar alıyoruz. Bu anlamda Hazine ve Maliye Bakanlığımızla kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak yeni bir adım attık. Bu anlamda kredide limiti 600 binden 1 milyon 250 bin TL'ye çıkardık. 0,79 faiz, 10 yıl vadeyle, 1 milyon 250 bin liraya kadar kredi imkanı tanıyoruz. Ayrıca kentsel dönüşüm yapacak müteahhitlere de ilk kez teşvik veriyoruz. Vatandaşımızla anlaşıp dönüşüm yapacak olan müteahhitlere 12 ay ödemesiz, 48 ay vadeyle 250 milyona kadar kredi imkanı getiriyoruz' dedi. (DHA)