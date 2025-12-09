Haberler

Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama

Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen açılış ve temel atma törenleri için memleketine gelen Murat Kurum, hemşehrilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Kalabalıkta ezilme tehlikesi geçiren Bakan Kurum ilçeye akın eden yüzlerce kişinin yarattığı izdihamda adım adım ilerleyerek tören alanına ulaştı.

Konya'nın Karapınar ilçesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ziyaretiyle adeta insan seline sahne oldu.

Açılış törenleri için memleketine gelen Bakan Kurum'u karşılamak isteyen yüzlerce vatandaş, ilçe girişinden itibaren yol boyunca yoğun bir kalabalık oluşturdu. Coşku ve heyecanın hakim olduğu karşılama sırasında kalabalığın büyüklüğü nedeniyle Bakan Kurum ilerlemekte zorlandı.

ADIM ADIM İLERLEYEBİLDİ

Meşalelerin yakıldığı, sloganların yükseldiği karşılamada zaman zaman izdiham yaşandı. Bakan Kurum, güvenlik çemberinde kalabalığın arasından adım adım ilerleyerek güçlükle tören alanına ulaşabildi. Gördüğü yoğun ilgiden memnun olduğu gözlenen Kurum, alandaki hemşehrileriyle tek tek selamlaştı.

Kalabalık eşliğinde, Karapınar Belediyesi'nin yeni hizmet binasının açılışı ile Tarihi Sultan Selim Camii çevresi kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreni de birlikte gerçekleştirildi. Kurum törende yaptığı konuşmada, projenin ilçeye yeni bir çehre kazandıracağını vurguladı:

"Açılışını yapacağımız yeni belediye hizmet binamız; teknolojik altyapısıyla, vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştıran düzenlemeleriyle, personelimizin daha verimli çalışabileceği alanlarıyla ve şık mimarisiyle Karapınarımızın geleceğine yakışır bir eser oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyorum."

KARAPINAR'IN KALBİ

"Bugün ayrıca, çok önemli bir projenin daha başlangıcına hep birlikte şahitlik edeceğiz. Karapınar'ın kimliğini oluşturan Sultan Selim Camii Çevresi Projesi'nin de temellerini atıyoruz. İnşallah TOKİ'mizle 51 konut, 249 dükkan, Kur'an kursu ve kapalı otoparkı 2026'da tamamlayıp teslim edeceğiz. Camimizin çevresindeki tüm köhne yapıları yıkarak burayı yeni bir meydan olarak tasarlayacağız; hem camimizi ön plana çıkaracağız hem de bölgeyi sosyal ve kültürel açıdan canlandıracağız. Karapınar'ın kalbi bu alan olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıYakup Başaran:

kurumu şişiriyorlar medya ile hazırlayıp ilk seçimde piyasaya sürecekler ama sicil karanlık ????????

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYahya Çetinkaya:

o kurumu kurup sana salmak lazım

yanıt6
yanıt4
Haber Yorumlarımertkavas27:

çok biliyon ya her konuda fikriniz var

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıErkan Arslan:

Fetoscularin Baş tacıdır Murat Kurum Tabiki Yıldızlar Gibi Karsilanacak

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Cınar:

ne gibi karanlık srail thumu jacobs başaran

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
