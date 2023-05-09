Bakan Kurum: 'Ada bazında uygulama çalışmalarına başladık'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, "Ada bazında uygulama çalışmalarına başladık. Hazine mülkiyetinde olan 275 bin metrekarelik arazinin sosyal donatı alanı olarak kullanmak üzere hibe yapılmasına ilişkin yetki yazımızı imzaladık" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Ümraniye'de bir dizi program gerçekleştirdi. Bakan Kurum, Saray Mahallesi'nde 'Oto Sanayi Sitesi ile Toplantı' programının ardından Atakent Mahallesi Zigana Düğün Salonu'nda 'Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na katıldı. Kurum'a Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım eşlik etti.

"Biz dükkanınızı dönüştürün, yarısı devletten diyeceğiz"

Oto Sanayi Sitesi Toplantısında konuşan Bakan Murat Kurum, "Yine 'İlk Evim İş Yerim' kampanyamızla ilk etapta 10 bin olmak üzere toplam 50 bin sanayi dükkanını esnafımıza kazandırıyoruz. İşte şu an bulunduğumuz Çakmak Bölgesi Küçük Sanayi Sitemiz, 3 bin dükkanımızın olduğu ve 17 bin kardeşimize rızık kapısı olan bir yerdir. Bu sanayi sitemiz, ilçe merkezinde kalmış, acilen dönüşmesi gereken bir alandır. Bu noktada sanayi esnafımızın bizden istek ve talepleri var. Biz de bu taleplere cevap veriyor, buradan müjdemizi veriyoruz. Çakmak Bölgesi Küçük Sanayi Sitemizi nitelikli üretimin merkezi yapacağız. Kiracı kardeşlerimiz için yeni sanayi sitesini inşa edeceğiz ve Yarısı Bizden kampanyasına dahil edeceğiz. 'Siz dükkanınızı dönüştürün, yarısı devletten' diyeceğiz, esnaf kardeşlerimize, sizlere armağan edeceğiz. Burada yapacağımız dönüşümle sizler daha güvenli, daha temiz bir ortamda çalışma imkanına kavuşacaksınız. TOKİ ile beraber yapacağız ve uzun vadede ödeme imkanıyla sizlerle birlikte yapacağız" dedi.

"İstanbul'da bu yüzyılın dönüşümüne 611 bin bağımsız bölüme ulaştı"

Bakan Kurum, "Şu anda İstanbul'da bu yüzyılın dönüşümüne 611 bin bağımsız bölüme ulaştı. Bina bazında başvuru sayısı 125 bin ulaştı. Yani daha şimdiden 2 milyon 500 bin vatandaşımızın hayatı değişmeye başladı. Ümraniyeli kardeşlerimiz de bu kampanyamıza yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Milletvekili adayı olduğumuz günün üzerinden tam bir ay geçti. Sadece şu bir ayda İstanbul'da; Ümraniye'den Beykoz'a, Kağıthane'den Şile'ye, Üsküdar'dan Kartal'a kadar 39 ilçemizde milyarlarca lira değerinde 100'ü aşkın projenin temellerini attık. Kentsel dönüşümden sosyal konuta, millet bahçelerimizden çevre ve altyapı projelerine kadar 100'den fazla yatırımın teslimini gerçekleştirdik. Yüz binlerce İstanbullu kardeşimizin hayatını değiştirecek kararlar aldık" ifadelerini kullandı.

"Evlerinizi güvenli hale getirelim"

Sözlerine müjdelerle devam eden Bakan Kurum, "772 bina ve 6 bin 124 konut ve iş yerinden oluşan 25 bin kardeşimizi ilgilendiren bu mahallemizde çok özel bir kentsel dönüşüm çalışması yürüteceğiz. Ben buradan 25 bin kardeşimize seslenmek istiyorum. Gelin bu mahallemizi el birliğiyle, sizlerin gönül rızasıyla dönüştürelim. Atakent Mahallemiz 25 bin kardeşimize, annemize, babamıza seslenmek istiyorum. 'Yarısı Bizden' diyelim. Kentsel dönüşüme sokacağınız konutların maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayalım. Komşu mahallelerimiz olan İstiklal ve Armağanevler Mahallelerimize de buradan sizlerin vesilesiyle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Tıpkı Atakent Mahallemizde olduğu gibi aynı şekilde sizlerle de gönül birliği yaparak kentsel dönüşüm sürecini başlatalım. Evlerinizi güvenli hale getirelim. Bakın daha geçtiğimiz hafta Hekimbaşı Mahallemizde 591 konut ve 28 dükkanımızın temellerini attık. Aynı gün Komşu Finans Evleri Kentsel Dönüşüm Projemizle inşa ettiğimiz 190 konutumuzun ve 55 dükkanımızın anahtarlarını teslim ettik. Kardeşlerimizin mutluluğuna şahit olduk. Osmangazi Korusu Millet Bahçemizden katlı otopark ve meydanımıza, atık getirme merkezinden kentsel dönüşüm projelerimize kadar Ümraniye'mizde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ümraniyeli kardeşlerimizle daha önceki buluşmalarımızda müjdelerimizi paylaşmış, taleplerini almıştık" diye konuştu.

"Bölgedeki kamuya ait alanları kullanarak örnek bir kentsel dönüşüm projesini başlatıyoruz"

Bakan Kurum, şunları kaydetti: Topağacı'nda 77 bin metrekarelik alanda Molla Hüsrev Camii ve Güney Camii çevresinde yürüttüğümüz projelerde kat karşılığı anlaşma oranını yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkarttık ve kentsel dönüşümü başlattık. Kazımkarabekir ve Dudullu'da 10 mahallemizi ilgilendiren 2B alanlarında kentsel dönüşümün önünü açmak için imar çalışmalarımızı yaptık. Ada bazında uygulama çalışmalarına başladık. Hazine mülkiyetinde olan 275 bin metrekarelik arazinin sosyal donatı alanı olarak kullanmak üzere hibe yapılmasına ilişkin yetki yazımızı imzaladık. İnkılap ve Hekimbaşı'nda bulunan orman vasfını yitirmiş yaklaşık 350 dönümlük alanda vatandaşlarımızın tapu sorunlarını çözdük. İndirim ve uygun taksitlerle tapuları veriyoruz. Bölgedeki kamuya ait alanları kullanarak örnek bir kentsel dönüşüm projesini başlatıyoruz. Hekimbaşı Mahallemizde av köşkünün de bulunduğu arazide tapu malikleriyle görüşüyoruz vatandaşımıza başka bir yerden hazine taşınmazı önereceğiz. Buradaki kardeşlerimiz de tapularına sahip olacaklar. Vatandaşımız ister kendi yapar, isterse bir müteahhit ile anlaşır, isterse de TOKİ eliyle buraları dönüştürebilir. Yine Dumlupınar, Kazımkarabekir, Topağacı, İnkılap, Cemil Meriç ve Ihlamurkuyu'yu kapsayan yaklaşık 1 milyon metrekare alanda 2B kadastrosu yapılamayan parseller var. Mahkeme süreci sonucuna kardeşlerimizi tapularına süratle kavuşturacağız. Dudullu Meydanı ve Osmangazi Millet Bahçesi çevresinde yerinde dönüşüm yapacak, yaşanabilir yeni alanlar oluşturacağız. Çamlık'ta şehrin merkezinde bulunan 50 bin metrekare alanı, millet bahçesi olarak sizlerin, Ümraniye'nin, İstanbul'un hizmetine sunacağız." - İSTANBUL