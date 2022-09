Bakan Kirişci: 'Gazımızı kesmesinler' diyerek Putin ve Aliyev'den ricada bulunmamızı istediler'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Balkan ülkeleri liderleri 'Lütfen Putin'e söyleyin. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ilişkileriniz iyidir, lütfen ricada bulunun, yaklaşan kış gününde bizim ne almış olduğumuz akaryakıtlarımıza ne de vermiş oldukları gazlarda herhangi bir kesintiye gitmesinler' dediler" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Duatepe'nin bulunduğu Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen "Sakarya Zaferi'nin 101. Yılı Kutlama Programı"na katıldı. Sakarya Meydan Muharebesi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin doğduğunu ifade eden Bakan Kirişci, Sakarya Meydan Muharebesi'nin, pek çok yönüyle ve çok önemli sonuçlarıyla tarihte yeni bir dönemin müjdecisi olduğuna vurgu yaptı.

"Bu vatan toprağında, o kahramanlar sayesinde özgürce yaşadığımızı, ülkemizin her karışının kanla kazanıldığını her fırsatta hatırlamalıyız" diyen Bakan Kirişci, Türkiye'nin global bir güç olduğu yeni bir döneme adım atıldığını belirterek, "2023 ile başlayan dönem Türkiye yüzyılıdır. Türkiye'nin sözü dinlenen, bölgesel değil global bir güç olduğu yeni bir döneme adım atıyoruz. 2053 hedeflerimize doğru, sağlam ve güçlü adımlarla ilerlerken, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda yakaladığımız ivmeyle ülkemizi layık olduğu yere taşıyacağız" diye konuştu.

"283 bin 148 metrekarelik alanı tarayarak bilimsel veriler eşliğinde yaklaşık 153 şehitlik ve 4 bin kayıp şehidimizin izlerine ulaştık"

Duatepe'nin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2015'te "milli park" statüsü ile koruma altına alındığını anlatan Kirişci, alan hakkında şu bilgileri verdi:

"Burada, Bakanlığımız tarafından tarihi dokuyu en iyi şekilde yansıtan düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'mızda 2014 yılından itibaren milli park arazi etüt çalışmaları ile olası kayıp şehitlikleri tespit ettik. Jeoradar sistem ile 283 bin 148 metrekarelik alanı tarayarak bilimsel veriler eşliğinde yaklaşık 153 şehitlik ve 4 bin kayıp şehidimizin izlerine ulaştık. Bu alanların bir kısmında, şehitlerimizin aziz hatıralarına uygun anıtsal şehitlikler yaptık. Sakarya 12. Grup Şehitliği, Mangal Dağı Şehitliği, Eskipolatlı Şehitliği, Kışlahastanesi Şehitliği, İkiztepeler Şehitliği, Evliyafakı Şehitliği tespiti yapılıp ihya edilen anıtsal şehitliklerimizdir. Ayrıca yine arazi çalışmaları ile 121 kilometrelik siper ve mevzi hattı tespit edilip sayısal hale getirilmiştir."

Polatlı Kartaltepe ve Haymana Mangal Dağı bölümünde, Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki şehit sayısı kadar, yani 5 bin 713 fidan dikilerek 100. Yıl Hatıra Ormanı oluşturulduğunu dile getiren Bakan Kirişci, Yunanistan'ın son dönemdeki kışkırtmalarına yönelik, "Geçmişte, 100 yıl önce başka ülkelerin tahrikiyle bir hadsizliğe kendini sürükleyen Yunanistan'ı son dönemde bunu tekrar ettiğini ve bu tekrarının da bedelinin hadsizliği devam edecek olur ise ağır olacağını buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum" cümlelerine yer verdi.

"GAZIMIZI KESMESİNLER' DİYE RİCADA BULUNMAMIZI İSTEDİLER"

Kendisinin de eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan ziyaretine ilişkin anekdotlar da paylaşan Kirişci, Balkanlardaki ülke liderlerinin Türkiye'den beklentilerini şöyle ifade etti:

"Önce Bosna Hersek, ardından Sırbistan ve daha sonra Hırvatistan'da bulunduk. Her üç ülkenin gerek cumhurbaşkanları gerek başbakanları gerekse de bizim bakanlar olarak muhataplarımız düzeyinde ifade ettikleri cümle şu olmuştur, 'Ne olur önümüzdeki hafta Şangay Zirvesi'nde olacaksınız. Orada lütfen Putin'e söyleyin. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ilişkileriniz iyidir, lütfen ricada bulunun, yaklaşan kış gününde bizim ne almış olduğumuz akaryakıtlarımıza ne de vermiş oldukları gazlarda herhangi bir kesintiye gitmesinler'. Kime söyleniyor bu, bu ülkenin liderine. Bir düşünün, şuradaki bir kişi donsa, donacağını bilse söylemeyeceği sözleri bu ülkelerin liderleri düzeyinde kulaklarımız iletmiştir."

(Huzeyfe Tarık Yaman - Cem Geçim - Oğuzhan Halil Özbek/İHA)