Bakan Karaismailoğlu: 'Bir taraftan yüzyılın afeti ile mücadele ettik, bir taraftan projelerimizi bitirdik'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, bir taraftan yüzyılın afeti depremle mücadele ettiklerini bir taraftan da Türkiye'nin her yerinde projeleri bitirdiklerini belirterek, "Büyüklük bu, güçlü devlet olmak bu. İşte nereden nereye" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, bir taraftan yüzyılın afeti depremle mücadele ettiklerini bir taraftan da Türkiye'nin her yerinde projeleri bitirdiklerini belirterek, "Büyüklük bu, güçlü devlet olmak bu. İşte nereden nereye" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, deprem bölgesinde görev yapan gönüllü vatandaşlar ile buluştu. Konuşmasında 6 Şubat'ta dünyanın en büyük afetlerinden birinin yaşandığını belirten Karaismailoğlu, depremi haber alır almaz Adıyaman'a gittiklerini söyledi. İkinci depreme Adıyaman'da yakalandıklarını anlatan Karaismailoğlu, deprem sürecinde yaptıkları çalışmaları anlattı. Karaismailoğlu, "Depremin ikinci gün itibariyle çok yoğun bir şekilde araç, yardım, gıda, arama-kurtarma uzmanı adeta bölgeye yağmaya başladı. Vatandaşıyla birlikte olan bir Türkiye var artık. Kayıplarımızı geri getiremeyiz ama buraları eskisinden çok daha iyi hale getireceğiz. Onlara söz verdik. O söz ile çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugüne geldiğimizde aş, ihtiyaç talep edenlerin neredeyse tamamına konteyner veya prefabrikler verildi. Geçici de olsa düzenli bir hayata geçildi, okullarımız açıldı" diye konuştu.

Deprem bölgesinde hayatı canlandırmak için önemli çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımız gibi güçlü bir liderin bir an bile bu bölgeden elini çekmemesi, olayları birebir koordine etmesi, takip etmesi bizim için de çok önemliydi. Bütün illerimize dört, beş defa geldi. Vatandaşlarımızla beraber oldu. Her geldiğinde motivasyonlarımız arttı. Bir taraftan kalıcı konutlar devam ediyor, bir taraftan köy konutları bitiyor, teslim ediliyor. Bir yıl içerisinde kalıcı konutların önemli bir kesimini tamamladıktan sonra artık şehirlerimizdeki duyarlılık devam edecek. Şehirlerdeki hayatı da canlandırmak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Geçici konteyner kentler, prefabrik kentlerde çarşılar kurduk. Bu çarşılar da şehirlerimizin hareketini sağladı. Şehirlerimizin eskisinden daha iyi olması için planlar yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Pazar günü bu seçimi sonuçlandırırsak ilk işimiz Adıyaman'a gitmek olacak"

Seçim için Trabzon'a geldiklerini, ancak ellerinin ve kollarının Adıyaman'da olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Pazar günü bu seçimi sonuçlandırırsak ilk işimiz Adıyaman'a gitmek olacak. Arkadaşlarımızla sürekli toplantı halindeyiz. Adıyamanlı kardeşlerimizle sürekli istişare ve iletişim halindeyiz" diye konuştu.

Şehirleri yeniden ayağa kaldırmanın önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, bakanlık olarak bütün ulaştırma sistemlerini depreme dirençli olarak yaptıklarının altını çizdi. Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Avrasya Tüneli'nden Marmara'ya kadar incelediğimizde veya yapım teknikleri olarak tekrar gözden geçirdiğimizde özellikle bu sismik izolatörlerle depremden gelebilecek yükleri tamamen karşılayacak ve ulaşım sistemlerine hiçbir zarar vermeyecek önemli yapılar yaptık. Bunlar muhtemel bir İstanbul depreminde de bu acil ulaşım yolu olarak İstanbullulara hizmet verecek. Metro istasyonlarımız mehtemel bir afet durumunda sığınak olarak her türlü ihtiyaca cevap verebilecek yapılar. Bir taraftan depremle mücadele ediyoruz. Bir taraftan da Türkiye'nin her tarafındaki bütün projeler hiç aksamadan, takır takır yapılıyor, bitiyor ve hizmete açılıyor. İşte büyüklük bu, güçlü devlet olmak bu. İşte nereden nereye?" ifadelerini kullandı.

"Bu bir zihniyet meselesi"

Yıllarca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığını, dünyanın neresinde bir felaket olursa saatler içerisinde yardıma ulaştıklarını kaydeden Karaismailoğlu, "2019 yılında İstanbul Belediyesi'nde bir değişim yaşandı. Dünyanın en büyük afetinde maalesef biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni polemiklerin ve konuşmaların dışında hiçbir yerde göremedik. İçerisi boş ve hizmeti olmayan, sadece bölgelerde tur atan araçların hiçbir yerde kendilerini göremedik. Bu Pazar günü bir seçim var. Bu bir zihniyet meselesidir. Yani milletinin derdiyle dertlenme meselesidir. Vatandaşıyla yaptığı hiçbir hizmetle gündeme gelmeyen bir yönetim bugün Türkiye'yi yönetmeye talip olmuştur. Bunun kararını vereceğiz bu hafta sonu. O yüzden çok önemli günlerin arifesindeyiz. Çok iyi karar vermemiz lazım. Biz yıllarca neler çektik. Uzaktan kumanda edilen Türkiye ve kendi içerisinde kaos yaşayan, bir yıl bile sürmeyen iktidarlar vardı" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, deprem bölgesinde görev yapan gönüllü vatandaşlarla buluşmasının ardından Fatih Sanayii'ne geçti. Burada esnafla bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, esnafa pide ikramında bulundu. - TRABZON

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