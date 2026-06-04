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NASA astronotlarına TÜBİTAK UZAY'dan eğitim

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİYOKA Projesi kapsamında 5 NASA astronotunun TÜBİTAK UZAY uzmanlarınca eğitildiğini açıkladı. Ayrıca Salda Gölü'nde bilim merkezi kurulması için 30 milyon lira bütçe ayrıldığını ve Salda Bilim Günleri düzenleneceğini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "MİYOKA Projesi" çerçevesindeki operasyonel hazırlık süreçlerinde 5 NASA astronotunun doğrudan TÜBİTAK UZAY uzmanlarınca eğitildiğini belirtti.

Kacır, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut'un Salda Gölü'ndeki astronomi ve uzay bilimleri çalışmalarına ilişkin yazılı soru önergesine cevap verdi.

Salda Gölü'nün düşük ışık kirliliği değerleri ve atmosferik gözlem imkanları bakımından astronomi ve uzay bilimleri faaliyetleri için sunduğu potansiyelin yakından takip edildiğini bildiren Kacır, TÜBİTAK tarafından Bilim Merkezleri Programları kapsamında Burdur'da büyük ölçekli bir bilim merkezi kurulma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Kacır, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK ile Burdur İl Özel İdaresi arasında mart ayında imzalanan proje sözleşmesi kapsamında Salda'da bilim merkezi kurulması projesi için 30 milyon lira tutarında bütçe desteği sağlanması planlanmıştır. Ayrıca, TÜBİTAK UZAY 4-6 Haziran'da düzenlenecek Salda Bilim Günleri (Bilim Şenliği ve Çalıştay) programına etkin katılım sağlayacaktır. 'Salda'dan Mars'a Yaşamın İzini Sürmek' sloganıyla düzenlenen Salda Bilim Günleri'nde, Salda Gölü'nün jeolojik önemi, Mars ile benzerlikleri ve korunması konuları ele alınacak olup bu etkinlik, oluşturulacak yol haritaları açısından önem taşımaktadır."

Bakan Kacır, TÜBİTAK UZAY tarafından yürütülen Türk Astronot ve Bilim Misyonu çerçevesinde ifa edilen astronot görevi ve icra edilen bilimsel deneyler kapsamında NASA ile ortak çalışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu bağlamda, NASA ve Axiom Space işbirliğiyle sürdürülen MİYOKA Projesi çerçevesindeki operasyonel hazırlık süreçlerinde 5 NASA astronotu doğrudan TÜBİTAK UZAY uzmanlarınca eğitilmiştir. Söz konusu proje kapsamında teknik bilgi paylaşımı, eğitim faaliyetleri ve görev hazırlıkları uluslararası işbirliği mekanizmaları çerçevesinde yürütülmektedir." bilgilerini verdi.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
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