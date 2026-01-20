Bakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı kapsamında Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bir araya geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika