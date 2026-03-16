Bakan Gürlek: "Türkiye'nin yabancı ülkelerden kabul edilen iade talebi sayısı toplam 76 olmuştur"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu yılın ilk çeyreğinde kırmızı bültenle aranan 76 suçlunun 18 ülkeden Türkiye'ye iadesinin sağlandığını belirterek, "Türkiye'nin yabancı ülkelerden adi suç ve terör suçları kapsamında kabul edilen iade talebi sayısı toplam 76 olmuştur" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen kırmızı bülten uygulamasına ilişkin güncel verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Gürlek, 2026'nın ilk çeyreğinde Türkiye'de çeşitli suçlara karışmış 76 kişinin iadesinin sağlandığını ifade etti. Suçlu iadelerinin 35'inin Gürcistan'dan, 19'unun Almanya'dan, 5'inin Karadağ'dan, 2'sinin Irak'tan ve 2'sinin Yunanistan'dan gerçekleştiğini belirten Bakan Gürlek, Arjantin, Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Ermenistan, Hırvatistan, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Kuzey Makedonya, Slovenya, Birleşik Krallık ve İtalya'dan ise birer suçlu iadesi yapıldığını duyurdu. Bakan Gürlek'in paylaşımı şöyle:

"2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'nin yabancı ülkelerden adi suç ve terör suçları kapsamında kabul edilen iade talebi sayısı toplam 76 olmuştur. Bu iadelerin 35'i Gürcistan'dan, 19'u Almanya'dan, 5'i Karadağ'dan, 2'si Irak'tan ve 2'si Yunanistan'dan gerçekleştirilmiştir. Arjantin, Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Ermenistan, Hırvatistan, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Kuzey Makedonya, Slovenya, Birleşik Krallık ve İtalya'dan ise birer suçlu iadesi gerçekleştirilmiştir. Adalet Bakanlığımızın yürüttüğü ve İçişleri Bakanlığımız ile Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda sürdürülen bu süreç, Türkiye'nin kurumsal kapasitesini ve kararlılığını açık şekilde ortaya koymaktadır. Suçla mücadele kapsamında yürütülen uluslararası iş birliği dolayısıyla adı geçen ülkelerin yetkililerine teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte yakın koordinasyon içerisinde çalışan İçişleri Bakanlığımıza ve Dışişleri Bakanlığımıza da katkıları dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde suçla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeydeki iş birliğimizi güçlendirerek kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Suçluların iadesine ilişkin uluslararası sözleşmelerde genellikle adalet bakanlıkları merkezi makam olarak belirleniyor. Türkiye'de ise bu görevi Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yürütüyor. Adalet Bakanlığı bir yandan iade işlemlerinin adli ve idari makamlar arasında etkin şekilde ilerlemesini sağlıyor, bir yandan da sürecin ulusal ve uluslararası hukuka uygunluk denetimini kontrol ediyor. Kırmızı bülten süreci, güvenlik birimlerinin cumhuriyet başsavcılıklarına başvurmasıyla başlıyor. Başsavcılık tarafından hazırlanan dosya Adalet Bakanlığına iletilirken, ardından Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla Interpol nezdinde kırmızı bülten yayımlanması sağlanıyor. Şahısların yakalanmasının ardından ilgili cumhuriyet başsavcılıkları veya mahkemeler tarafından hazırlanan iade talepnameleri Adalet Bakanlığına gönderiliyor. Bakanlık bünyesinde yapılan hukuki inceleme ve eksikliklerin giderilmesinin ardından iade talepleri, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla diplomatik kanallar üzerinden de ilgili ülkeye iletiliyor. Süreç aynı zamanda İçişleri Bakanlığı ile koordineli yürütülüyor. İçişleri Bakanlığı ise kırmızı bülten işlemlerinin Interpol üzerinden yayımlanmasını sağlayarak, aranan şahısların yakalanması ve iadesine karar verilen kişilerin Türkiye'ye getirilmesi sürecini yürütüyor. Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonuyla yürütülen bu süreç, Türkiye'nin uluslararası suçla mücadeledeki kurumsal kapasitesini ortaya koyuyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı