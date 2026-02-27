Haberler

Gürlek: 28 Şubat Mağduriyetleri Unutulmayacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir'de 28 Şubat sürecinde mağduriyet yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir'de 28 Şubat sürecinde mağduriyet yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Gürlek, o dönem yaşanan baskıların unutulmaması gerektiğini belirterek, "28 Şubat'ta insanların kılık kıyafetinden dolayı eğitimden, kamu görevinden ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldığı günler yaşandı" dedi.

Bir dizi ziyaret ve program kapsamında Nevşehir'e gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, 28 Şubat sürecinde mağduriyet yaşayan vatandaşlarla buluştu. Programda konuşan Gürlek, 28 Şubat döneminin Türkiye için zor bir süreç olduğunu belirterek, o günleri unutmanın mümkün olmadığını söyledi. Bakan Gürlek, "Gerçekten çok zor günlerden geçtik. Üniversitelerde başörtüsü nedeniyle eğitimine devam edemeyen öğrenciler oldu. Kamu görevinde bulunan birçok kişi baskılar nedeniyle görevini bırakmak zorunda kaldı. O günleri yaşayan sizler bu dönemin en yakın şahitlerisiniz" ifadelerini kullandı.

28 Şubat sürecinde insanların inançları ve kıyafetleri nedeniyle çeşitli hak mahrumiyetleri yaşadığını vurgulayan Gürlek, "Başörtüsü sebebiyle üniversiteye giremeyen öğrenciler, kamu görevinden uzaklaştırılan vatandaşlarımız oldu. Hatta başörtüsü nedeniyle sağlık hizmeti alamayan, oğlunun askerlik yemin törenine katılamayan annelerimiz vardı. Biz bu günlerden geçtik" dedi.

Türkiye'nin artık o dönemleri geride bıraktığını belirten Gürlek, "Milletimizin iradesiyle artık bu ülkede kimsenin inancından, kıyafetinden dolayı ayrımcılığa uğramasına izin verilmeyecek. O günleri unutmayacağız ama bir daha yaşanmaması için de mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin önemli kazanımlar elde ettiğini ifade eden Gürlek, "Millet sevdasıyla çalışan bir Cumhurbaşkanımız var. Bizler de üzerimize düşeni yaparak vatandaşlarımızın haklarını korumaya devam edeceğiz" dedi.

Program sonunda Bakan Gürlek, 28 Şubat mağdurlarıyla sohbet ederek Ramazan aylarını tebrik etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
