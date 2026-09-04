Eceabat Adliyesi Gelibolu'ya Bağlandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eceabat ilçesinin Çanakkale Adliyesinin yargı çevresinden çıkarılarak Gelibolu Adliyesinin yargı çevresine bağlandığını açıkladı.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın adalete daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla yargı hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Eceabat ilçesini Çanakkale Adliyesinin yargı çevresinden çıkararak Gelibolu Adliyesinin yargı çevresine bağladık. Alınan bu kararın vatandaşlarımız ve yargı teşkilatımız için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı