Bakan Güler: 'Yaşanan krizler, güçlü bir devlet olmanın ne denli hayati olduğunu açıkça ortaya koymaktadır'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Yaşanan krizler, güçlü bir devlet olmanın ve caydırıcı bir askeri güce sahip bulunmanın ne denli hayati olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" diyerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Milli Savunma Bakanı Güler, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin artan güvenlik riskleri karşısında güçlü ve caydırıcı yapısının önemine işaret etti. Güler, mesajında bayramların milli ve manevi değerlerin hatırlandığı, kardeşliğin pekiştiği özel zamanlar olduğunu belirterek, "Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, dayanışma ruhumuzu güçlendiren müstesna günlerden biri olan Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayramın tüm millete sağlık ve huzur getirmesini dileyen Güler, "Bu mübarek bayramın ülkemize, asil milletimize ve Milli Savunma Bakanlığı ailesinin tüm seçkin mensuplarına sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Küresel ve bölgesel gelişmelere de değinen Güler, içinde bulunulan dönemin belirsizliklerin arttığı ve güvenlik dengelerinin hızla değiştiği bir süreç olduğuna dikkati çekerek, "Güney coğrafyamız başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde yaşanan krizler, güçlü bir devlet olmanın ve caydırıcı bir askeri güce sahip bulunmanın ne denli hayati olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" değerlendirmesinde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kapasitesinin artırılması için yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Güler, "Bu bilinçle kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini artırmak için gece gündüz demeden sürekli çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Güler, yerli ve milli savunma sanayisinin katkılarıyla ordunun her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayarak, "Hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, denizlerimizde ve semalarımızda hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sağlayan faaliyetlere kadar geniş bir alanda görevlerimizi başarıyla icra ediyoruz" dedi.

Şehit ve gazilere de mesajında yer veren Güler, "Hiç şüphesiz bugün milletçe huzur içinde bayram idrak edebiliyorsak bunda en büyük pay, vatan uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve fedakarlıklarıyla tarihimize altın harflerle yazılan kahraman gazilerimize aittir" ifadelerini kullandı.

Şehit aileleri ve gazilerin her zaman baş tacı olduğunu belirten Güler, onların fedakarlıklarının en büyük ilham kaynağı olduğunu kaydetti. Cumhuriyetin ikinci asrında "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade eden Güler, "Daha güçlü, etkin ve caydırıcı bir Türk Silahlı Kuvvetleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Mesajının sonunda tüm personelin bayramını kutlayan Güler, "Kendisine tevdi edilen tüm vazifeleri azim, kararlılık ve fedakarlıkla yerine getiren kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın gözlerinden öpüyor, hepinize sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı