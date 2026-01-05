Bakan Güler, Sarıkamış şehitlerini andı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, ' Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü' mesajında, "Aziz şehitlerimizin Sarıkamış'ta yazdığı destan, bugün 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda yürüyen güçlü ve kararlı irademizin de ilham kaynaklarından biridir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ' Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Güler, "Kahramanlıklarla dolu binlerce yıllık şanlı tarihimize; vatan sevgisinin ve büyük fedakarlığın destanı olarak kazınan Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümünde, başta Allahuekber Dağları'nda donarak şehadete yürüyen kahraman Mehmetçiklerimiz olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

'AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZ, TARİHE BİR VEFA ÖRNEĞİ BIRAKMIŞTIR'

Bakan Güler, Sarıkamış'ın vatan aşkını her şeyin üzerinde tutan, en ağır şartlar altında dahi vazifesini ifadan geri durmayan Türk askerinin tarihe bıraktığı onurlu bir miras olduğunu belirterek, "O gün cepheye yürüyen her bir Mehmetçik, asil milletimizin birlik ve beraberliğinin, mukaddes değerler uğruna gösterdiği eşsiz cefakarlığın sembolü olmuştur. Sarıkamış destanı, yalnızca cephede verilen bir mücadeleyle sınırlı kalmamış; aynı zamanda esaret yollarında da insanlığın, kardeşliğin ve vicdanın imtihanı olmuştur. Bu zorlu süreçte; Bakü halkı ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz, esir düşen Mehmetçiklerimize sahip çıkarak tarihe silinmeyecek bir vefa örneği bırakmıştır. Nargin Adası başta olmak üzere esaret kamplarında; yiyeceğini paylaşan, yarasını saran, şehitlerimizi kendi evlatları gibi defneden can gardaşlarımızın gösterdiği bu asil duruş, 'iki devlet, tek millet' anlayışının tarihi ve vicdani temelini oluşturmaktadır. Aziz şehitlerimizin Sarıkamış'ta yazdığı destan, bugün 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda yürüyen güçlü ve kararlı irademizin de ilham kaynaklarından biridir" dedi.

'GENÇLERİMİZ, KUTLU YÜRÜYÜŞÜ DAHA İLERİYE TAŞIYACAK'

Sarıkamış'ta vatan için canını ortaya koyanların emanetinin bugün bilimde, teknolojide, savunmada ve her alanda ülkesine hizmet eden asil milletin her bir ferdinin omuzlarında taşındığını vurgulayan Bakan Güler, "Tarihini bilen, değerlerine sahip çıkan, sorumluluk almaktan çekinmeyen bireyler olarak yetişen geleceğimizin teminatı gençlerimizin, bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle; Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.