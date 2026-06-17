Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı'nda

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'da NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın yapılacağı NATO Karargahı'na geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'da temaslarına başladı. Bakan Güler, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın yapılacağı NATO Karargahı'na geldi. Bakan Güler, ilk olarak Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğini ve NATO Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığını (TMR) ziyaret etti. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı