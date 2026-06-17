Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı'nda
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'da düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde Brüksel'deki NATO Karargahı'na gelerek temaslarına başladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'da NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın yapılacağı NATO Karargahı'na geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'da temaslarına başladı. Bakan Güler, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın yapılacağı NATO Karargahı'na geldi. Bakan Güler, ilk olarak Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğini ve NATO Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığını (TMR) ziyaret etti. - BRÜKSEL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı