- Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katıldı

BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katıldı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, NATO Türk Askeri Temsil Heyet Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Bakan Güler toplantı salonunda ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram ve diğer mevkidaşları ile kısa sohbet etti.