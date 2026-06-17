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Milli Savunma Bakanı Güler Brüksel'de

Milli Savunma Bakanı Güler Brüksel'de
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Bakan Güler'i havalimanında Türk yetkililer karşıladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'ya geldi. Bakan Güler'i havalimanında Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanı Korgeneral Kemal Turan ve Brüksel Askeri Ataşesi Albay Ramazan Türkmen karşıladı.

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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