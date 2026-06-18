Bakan Güler, NATO savunma bakanlarıyla aile fotoğrafına katıldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılarak geleneksel aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO'nun geleneksel aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılmak üzere Brüksel'deki NATO karargahına geldi. Bazı mevkidaşları ile ayaküstü sohbet eden Bakan Güler, NATO'nun geleneksel aile fotoğrafı çekimine katıldı. - BRÜKSEL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı