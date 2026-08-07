Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nu ağırladı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bakanlık binasında bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin bakanlık sosyal medya hesaplarından videolu ve fotoğraflı paylaşım yapıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu bakanlık binasında ağırladı. Bakanlık, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesaplarından videolu ve fotoğraflı paylaşımda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı