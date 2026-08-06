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Bakan Güler, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Görüştü

Bakan Güler, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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