Bakan Güler, Katar Savunma Bakanı Al Sani ile Görüştü

Bakan Güler, Katar Savunma Bakanı Al Sani ile Görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Bin Abdulrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile Ankara'da bir araya geldi. Al Sani, askeri törenle karşılandı ve ikili, basına kapalı olarak görüştü.

Bakan Güler Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Al Sani ile bir araya geldi

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Bin Abdulrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile bir araya geldi.

Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Bin Abdulrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile bir araya geldi. Al Sani Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılandı. Al Sani'nin tören kıtasını Türkçe selamlamasının ardından ikili basına kapalı olarak görüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN GÜREL - Politika
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