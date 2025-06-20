Bakan Güler Elazığ'da İncelemelerde Bulundu

Bakan Güler Elazığ'da İncelemelerde Bulundu
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Elazığ'da 8'inci Kolordu Komutanlığı'nda ve Valilik'te incelemelerde bulundu. Ziyaretinde, yöresel kıyafetli çocuklar tarafından karşılandı.

BAKAN GÜLER ELAZIĞ'DA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malatya'daki 2'nci Ordu Komutanlığı'nda gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerin ardından Elazığ'a geçti. Bakan Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile 8'inci Kolordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Güler, Elazığ Valiliği'ni de ziyaret etti. Güler'i,valilik ziyaretinde yöresel kıyafetli çocuklar karşıladı.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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