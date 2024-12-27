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Bakan Güler'den Azerbaycan Büyükelçiliğine Taziye Ziyareti

Bakan Güler'den Azerbaycan Büyükelçiliğine Taziye Ziyareti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yollarına ait uçağın ardından Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu ve yaşamını kaybedenler için rahmet diledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Azerbaycan Hava Yollarına ait uçağın Kazakistan'da düşmesinden dolayı Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyaretine gitti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Azerbaycan Hava Yollarına ait uçağın Kazakistan'da düşmesinden dolayı Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyaretine gitti. Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Memmedov'a elim kazadan duyulan üzüntüyü ifade eden Bakan Yaşar Güler, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

"Aynı hüznü paylaşıyoruz"

Bakan Yaşar Güler, Büyükelçiliğin taziye defterine de "Azerbaycan ve Türkiye 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla tarih boyunca sevinç ve kederi birlikte yaşamış, zorlu zamanlarda birbirine destek olmuş, her ne olursa olsun omuz omuza durmuştur. Bugün de kardeş Azerbaycan halkının yaşadığı bu derin acıyı yüreklerimizde hissediyor, aynı hüznü paylaşıyoruz. Türkiye olarak bu zorlu süreçte de can gardaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz" diye yazdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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