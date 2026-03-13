Bakan Güler: 'Diplomasiyi Önceliyoruz, Güvenliğimizi Sağlıyoruz'

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Diplomasiyi önceleyerek çatışmaların sona erdirilmesi için çaba sarf ederken bekamıza yönelebilecek ihlallere karşı koymakta son derece muktedir olduğumuzu da her fırsatta ifade ediyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na (KHO) girişinin 127'inci yıl dönümü için Kara Harp Okulu'nda tören düzenlendi. Atatürk'ün geleneksel adıyla 'Mekteb-i Harbiye-i Şahane' olan Kara Harp Okulu'na girişinin yıl dönümünde gerçekleştirilen törene; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Harbiyeli öğrenciler ve davetliler katıldı. Salona girişinde öğrencileri 'Harbiyeliler, merhaba' diyerek selamlayan Bakan Güler ile komutanların yerlerini almasının ardından tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından törende Tümgeneral Levent Sabahattin Güldağı bir konuşma yaparak, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda devlete ve millete bağlı subayları yetiştirdiklerini kaydetti.

YOKLAMADA; '1283' İÇİMİZDE

Törende; geleneksel olarak her yıl yapılan yoklamaya geçildi. Yoklamada numaraları okunan Kara Harp Okulu öğrencileri sırayla kalkıp 'burada' diye bağırdı. Sıra, Atatürk'ün Kara Harp Okulu'ndaki numarası '1283'e geldiğinde ise tüm Kara Harp Okulu öğrencileri ayağa kalkarak hep birlikte 'içimizde' diye bağırdı. Törende, Kara Harp Okulu öğrencileri tarafından konser dinletisi ve Kara Harp Okulu Halk Oyunları Ekibi tarafından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Törende, Harbiyeliler tarafından Kara Harp Okulu Marşı ve Yüzüncü Yıl Marşı'nın okunmasının ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler konuşma yaptı.

'HARBİYELİ ÜNVANI TAŞIMAKTAN GURUR DUYDUM'

Konuşmasına Harbiyelilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek ve Atatürk'ü anarak başlayan Bakan Güler, tarihin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Kara Harp Okulu'nun nice komutanların, devlet adamlarının ve fikir insanlarının yetiştiği milletin kaderinde söz sahibi olmuş nesillerin yoğrulduğu bir ocak olduğunu belirtti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu şanlı yuvanın kapısından içeri girdiği gün sadece bir askeri öğrencinin eğitim hayatının değil, aynı zamanda bir milletin kaderine etki edecek büyük bir liderin yolculuğunun da başladığını aktaran Bakan Güler, "Harbiye'de kazandığı disiplin, düşünce derinliği ve sorumluluk bilinci; onu Milli Mücadele'yi zafere taşıyan ve Cumhuriyetimizi kuran bir önder haline getirmiştir. Bugün aynı kutlu mirasın taşıyıcıları olan sizlerin de Harbiye'de kazandığınız bilgi ve birikim hem bir meslek yolculuğunun hem de asil milletimizin güvenliğini ve devletimizin istikbalini omuzlayacak bir komutanın yetişme sürecidir. Ben de bu sıralarda eğitim alıp 52 yıl önce mezun olmuş bir komutanınız olarak Harbiyeli ünvanı taşımaktan daima gurur duydum. İnanıyorum ki tarih boyunca buradan yetişen her Harbiyeli de aynı duygu ve düşüncelerle ülkemize ve şanlı ordumuza hizmet etmiştir ve etmeye devam etmektedir" dedi.

'ÇATIŞMALAR BÖLGEMİZİ KRİZ SARMALINA SÜRÜKLEMİŞTİR'

Dünyanın yeni bir jeopolitik kırılma döneminden geçtiğini belirten Bakan Güler, "Uluslararası sistemde dengeler hızla değişmekte, güç merkezleri arasındaki rekabet giderek sertleşmektedir. Güçlü olanın kendi çıkarlarını dayattığı bu ortamda uluslararası hukuk ihlal edilmekte, küresel nizamı sağlamak için oluşturulan kurumlar etkisini kaybetmekte, diplomasi ise giderek daha kırılgan bir zeminde yol almaktadır. Orta Doğu'dan Karadeniz'e, Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya uzanan geniş bir hatta savaşlar, vekalet çatışmaları, enerji rekabeti ve jeopolitik hesaplaşmalar aynı anda yaşanmaktadır. Özellikle yakın coğrafyamızdaki gelişmeler bu tabloyu daha da ağırlaştırmaktadır. Nitekim 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misilleme saldırılarıyla şiddetlenen çatışmalar bölgemizi yeni bir kriz sarmalının içine sürüklemiştir" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ GÜVENLİĞİ İLGİLENDİREN HER KONUDA GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ'

Türkiye olarak ilk günden itibaren tüm gelişmeleri büyük bir dikkatle takip edip milli güvenliği ilgilendiren her konuda gerekli tedbirleri kararlılıkla aldıklarını kaydeden Bakan Güler, şunları söyledi:

"Diplomasiyi önceleyerek çatışmaların sona erdirilmesi için çaba sarf ederken bekamıza yönelebilecek ihlallere karşı koymakta son derece muktedir olduğumuzu da her fırsatta ifade ediyoruz. Çevremizdeki bu ateş çemberine rağmen ülkemiz istikrar adası ve güvenlik merkezi olma vasfını sürdürmekte, bu konumunu korumak ve daha da güçlendirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yoğun bir gayret göstermektedir. Çok iyi biliyoruz ki dünyanın en zorlu jeopolitik kuşaklarından birinde yer alan ülkemizin güvenliği güçlü bir devlet yapısını, etkin bir diplomasiyi ve caydırıcı bir askeri kapasiteyi gerektirmektedir. Bu kapsamda binlerce yıllık köklü geleneğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; disiplinli yapısı, yüksek kabiliyetleri ve sahip olduğu saygın konumuyla ülkemizin ve milletimizin güvenliğinin en güçlü teminatıdır. Öte yandan devam eden sıcak çatışmalar dahil yaşanan kriz ve savaşlar askeri doktrini, savunma ve güvenlik tedbirlerini ve stratejik aklı sürekli geliştirmemiz gerektiğini de ortaya koymaktadır. Şüphesiz siz Harbiyeliler için de bu gelişmeler yalnızca takip etmeniz gereken hadiseler değil, geleceğin komutanlarına çıkarılacak dersler sunan askeri tecrübe kaynağı mahiyetindedir."

'SÜREÇ ASIRLIK OYUNLARI BOZACAKTIR'

İçinde bulunulan kritik süreçte 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefinin ne kadar gerekli ve stratejik olduğunun bir kez daha açıkça görüldüğünün altını çizen Bakan Güler, "Şu hususu özellikle vurgulamalıyım ki bugün tarihi süreç yürütülebiliyorsa bu, en başta kahraman ordumuzun yıllardır sürdürdüğü emsalsiz mücadeleler sayesinde olmuştur. Dolayısıyla gazi ve muzaffer ordumuz kendisine tevdi edilen tüm görevleri başarıyla yerine getirdiği gibi bu mücadelede de üzerine düşeni yapmıştır ve yapmaya da azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Binlerce yıllık engin devlet tecrübesiyle yürütülen süreç; bütün kirli hesapları altüst ederek asırlık oyunları bozacak, kalıcı güvenlik, huzur ve refah ortamı oluşturacak ve 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize daha emin adımlarla ilerlememize imkan tanıyacaktır" diye konuştu.

'KENDİNİZİ HER AÇIDAN İYİ YETİŞTİRMELİSİNİZ'

Bakan Güler, Harbiyeli öğrencilere de seslenerek şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz bu kritik dönemde sizler milletimizin güvenliğini sağlayacak, devletimizin bekasını koruyacak, bayrağımızın hür dalgalanmasını teminat altına alacak, caydırıcı güce sahip ordumuzu yönetecek komutan adaylarısınız. Unutmayınız ki güçlü bir ordunun temeli; iyi yetişmiş, yüksek karakter sahibi ve stratejik düşünebilen subaylardır. Bu nedenle kendinizi her açıdan en iyi şekilde yetiştirmelisiniz. Şüphesiz ki bilgi sahibi olmadan güçlü olunamayacağı gibi disiplin olmadan da başarı sağlanamaz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi kahraman ordumuzun en temel niteliği ve Türk askerini diğer ordulardan ayıran en belirgin özelliklerden biri mutlak itaat ve sarsılmaz disiplin anlayışıdır. Binlerce yıllık askeri geleneğimizden süzülüp gelen bu kültür ordumuzun en büyük gücüdür. Disiplinle birlikte önemli bir husus da liderlik ve komutanlık özellikleridir. İyi bir lider ve gerçek komutan öncelikle iyi bir karaktere sahip olmalıdır. Aynı zamanda en zor şartlarda dahi soğukkanlılığını koruyabilmeli, gelişmeleri neden-sonuç ilişkisi kurarak okuyabilmeli, doğru kararları verebilmeli ve astlarına güvenip onlara örnek olmalıdır. İşte şanlı yuva Harbiye de sizlere yalnızca askeri bilgiyi değil aynı zamanda bu liderlik ruhunu da kazandırmayı amaçlamaktadır."

Törenin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Harbiyelilerle iftar yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı