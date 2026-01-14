Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ni ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un resmi davetlisi olarak geldiği Almanya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'da Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Gökhan Turan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - BERLİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika