Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya'daki temasları kapsamında Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğini ziyaret etti ve Büyükelçi Gökhan Turan'dan bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'da Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un resmi davetlisi olarak geldiği Almanya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'da Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Gökhan Turan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - BERLİN

