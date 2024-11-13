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Bakan Güler: 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, katıldığı programda 2 tane dünya savaşının yaşandığına ve ufak sebeplerden çıktığına dikkat çekti. Bakan Güler, "3. Dünya Savaşı her an çıkabilir. Tabii ki savaş çıkmasını istemiyoruz ama her zaman hazırlıklı olmalıyız. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin güvenliğinden sorumluyuz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Daha önce 2 tane dünya savaşının yaşandığına ve ufak sebeplerden çıktığına dikkat çeken Bakan Güler, 3. Dünya Savaşı'nın her an çıkabileceğini söyledi.

"HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Güler şu ifadeleri kullandı: "2 tane dünya savaşı yaşadık. Bu savaşların nasıl başladığını hatırlıyor musunuz? Çok ufak sebeplerden. Demek ki çok büyük bir olay gerekmiyor. Her an çıkabilir. Tabii ki savaş çıkmasını istemiyoruz ama her zaman hazırlıklı olmalıyız. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin güvenliğinden sorumluyuz. Her türlü imkanı kullanacağız ve her türlü olasılığı da değerlendireceğiz. Savaş ihtimali olabilir, her şeyi en ince teferruatına kadar değerlendiririz, planlarımızı yaparız ama kendi ülkemizde sulh içinde yaşamak istiyoruz."

Bakan Güler, İsrail'in Türkiye'ye doğrudan tehdit oluşturabileceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cephe" uyarısına dair de açıklamalarda bulundu.

"İSRAİL, TÜRKİYE'YE SALDIRABİLİR"

Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İç cephe" uyarısı ve " İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye olacak" açıklamalarına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın çok haklı olduğundan yanayım. Çünkü iç cephe bize her zaman lazım. Barış ortamında da olsak iç cephenin güçlülüğü bir ülkenin lehinedir. Bu yüzden Cumhurbaşkanımız bütün toplumu ikaz ediyor. Çünkü bunu görüyor. İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir tehlikeyi görmese böyle bir şey ifade eder mi? Elbette ki saldırabilir."

Bakan Güler: 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSahin Sahin :

Savunmamiz icin Atombombamiz olmasi lazim

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
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